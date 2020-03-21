玩廁紙惹爭議！法卡奧鬧「波費」係小丑

美斯、波基斯費南迪斯等一班球星都係小丑？前哥倫比亞國腳法卡奧唔只抗拒「家中抗疫挑戰」嘅「的廁紙」環節，仲直斥係小丑行為，自己打死都唔會應戰。

因為抗疫大家留喺屋企，荷蘭足球網站《433》發起一個「Stay At Home Challenge」嘅活動，每人接受完挑戰都要向其他人「下戰書」，其中「的廁紙」環節愈嚟愈多球星參與，包括巴塞球王美斯、曼聯「波費」波基斯費南迪斯、祖雲達斯中堅馬菲斯迪歷特、切爾達中場丹尼斯蘇亞雷斯、阿仙奴中場格列沙加、中堅梅斯達菲、燕豪芬嘅日本國腳堂安律、馬賽後衛艾華路蘇比朗、艾美利亞嘅「施丹仔仔」安素施丹、美國女足球員湯美湯遜、靚女花式足球員Melody Donchet等等，都玩埋一份。

但係特立獨行嘅法卡奧，唔知點解對呢項挑戰極度反感，佢喺Instagram帳戶向追隨者發出警告，講明「我唔會用廁紙重複呢類小丑行為，多謝大家」。雖然有人都覺得咁做會浪費同整污糟廁紙，但係法卡奧都冇必要得罪晒全球圈啫，莫非佢搶唔到貨，屋企廁紙短缺？