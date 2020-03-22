細威隔離悶到癲 屋企BB慘受罪

新冠肺炎全球施虐的情況下，除各地網球比賽都被叫停之外，不少頂尖運動員甚至要進行家居隔離，S威廉絲(細威)亦不例外，這位擁有23座大滿貫女單冠軍的網壇前一姐，似乎就因受疫情和長時間隔離影響情緒，近日在個人社交平台上大吐苦水：「我壓力爆煲！」

「細威」在社交平台上提到自己的經歷，表示經歷接近2周的自我隔離期間，除了2歲半女兒Alexis Olympia之外，她沒有與任何其他人接觸過，沒有比賽，沒有社交活動的日子裡，「細威」完全沒辦法放鬆自我：「少少嘢就搞到我人都癲，尤其每次有人喺我隔離『打乞嚏』，我就會發癲。」而當中最受罪，莫過於Olympia，「細威」解釋道：「每次佢（Olympia）咳，我就會好嬲咁睥住佢，將我嘅憤怒一面表現晒出來，之後我就會覺得好內疚。」

近期球賽接二連三因疫情取消，其中就包括印第安維爾斯大師賽，突如奇來的「假期」，反而令「細威」不知所措：「印第安維爾斯大師賽取消後，我對自己講我要好好享受呢段日子，點知跟住其他比賽都取消埋，搞到我依家好不安。」

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