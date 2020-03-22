無良老闆逼開工！拿玻里冒死復操

意大利新冠肺炎疫情極之嚴峻，累計確診病例增至超過5萬，累計病歿者達5千多人，意甲亦會最少延期至5月9日，先至有機會重開。

當人人都要居家防疫嘅時候，意甲拿玻里老闆迪羅倫迪斯竟然下令球隊3月25日復操，被指置球員生死於不顧。

目前已經有多位意甲球員確診新冠肺炎，包括榜首祖雲達斯3位球員魯加尼、馬度迪、保羅戴巴拿，意大利全國「封城令」將於4月4日屆滿，意大利球員協會主席湯馬斯亦強調，球隊不應該早於4月3日復操。

不過，迪羅倫迪斯一意孤行，會方已公布球隊將於3月25日復操，據悉另一支意甲球隊拉素會長洛迪度亦有意要求球員復操。

其實距離意甲重開日子，仲有超過1個月時間，加上意大利新冠肺炎疫情有惡化趨勢，拿玻里勉強復操，一旦有職球員受感染，只會得不償失，都唔明迪羅倫迪斯諗緊乜。

迪羅倫迪斯今季都曾經要求球員加操，結果令球員不滿，甚至發動「擺操」，當時教練安察洛堤亦因而同迪羅倫迪斯反目離隊，由加度素接手領軍，唔知今次又會唔會激走埋加度素呢？