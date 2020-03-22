為咗69億！英超焗住重開免破產

英超再次宣布延期，今季能否依期賽完存在問號。假如球季受新冠病毒影響未能完成，英超將因違反協議需要退還7.62億英鎊（約69.1億港元）嘅轉播收入，成個聯賽都唔得掂！

英國《獨立報》報道，英超管理層已收到有關通知，仲喺上周四嘅英超總部會議上，向20間球會轉達。對於好多英超球會而言，呢個打擊將會係極度致命嘅，某啲球會更因負擔巨額工資而焗住破產，所以大家甚至希望最早喺5月份就重開比賽。

上星期聯賽會宣布唔會早於4月30日之前恢復賽事，有消息人士更透露球季可能延長至6月甚至7月。當時球圈有一種共識，就係冇球迷在場嘅情況下踢波唔太可取，而且球員同職員都可能會抱怨，但係呢種情緒喺過去幾日已經出現變化，最主要因素顯然就係經濟問題，電視轉播權正正係其中重要原因。

如果轉播商唔可以完成整季轉播，英超聯賽將被逼退還7.62億英鎊，因為合約條款有咁嘅規定，而且目前英國政府並未下令足球賽必須停止，盡快閉門踢番波好重要。

更何況，喺新冠疫情危機面前，比賽競爭可以成為「一股有益嘅力量」，振奮人心。球迷本身都有一個共識，就係電視直播足球比賽，可以恢復一種生活嘅正常感覺，特別係依家電視睇波，會比以往任何時候都更受歡迎。

但係仲有唔少複雜問題依然存在，唔理球賽係咪閉門舉行，即使喺人數非常有限嘅情況下，重開比賽再次出現確診嘅風險仍然存在。若果再有球員或職員感染病毒個案，目前其實未有乜嘢可行嘅應急計劃，咁樣球會只好再進行14日自我隔離，別無他法。

各國聯賽及主要錦標最新進展

1.歐聯、歐霸：暫停，歐霸決賽考慮延至6月24日、歐聯決賽延至6月27日

2.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：暫停，不早於4月30日復賽

3.西甲：西班牙足總將於下周三（25日）同西甲聯賽會磋商復賽安排

4.意甲：計劃5月9日重開

5.德甲、德乙：暫停至4月2日，3月底再評估

6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知

7.荷甲、荷乙：暫停至4月6日

8.葡超、比甲：暫停直至另行通知

9.俄超：暫停至4月10日

10.日職、日乙：目標4月3日重開，亦有可能延至4月17日或5月1日，下周三（25日）開會決定

11.韓職：爭取4月4日重開，球會對3循環聯賽縮短為兩循環存在抗拒

12.美職：4月12日重開

13.墨超：暫停，直至另行通知

14.澳職：暫未有停擺，閉門比賽

15.智甲：由3月16日起暫停賽事14日

16.巴甲：延遲開咧

17.巴省聯：暫停，直至另行通知

18.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月5日重開

19.挪超：延至4月15日開咧

20.瑞超：暫未有停擺，4月4日開咧

21.阿超盃：暫停，直至另行通知