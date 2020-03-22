3大仙氣美少女勢成東奧最年輕選手

自古英雄出少年，今屆東京奧運雖然暫時未確定能否如期在7月下旬展開，然而各國選手依然心無雜念地全速為奧運資格而奮鬥。兩名年僅11歲的少女——英國「滑板寶寶」布朗（Sky Brown）及敍利亞乒乓天才扎扎（Hend Zaza），已經在各大賽事甚至資格賽中鋒芒畢露，勢成為東京奧運的最年輕選手，在紛擾的世界中扮演着「嫩」世佳人的角色，蓄勢待發。

滑板寶寶技壓成年人

滑板是東京奧運新增項目，睇頭十足，而英國「滑板寶寶」布朗，用不乎合年齡的超卓表現，震盪世界滑板界，更有機會代表英國出席奧運，志比天高的布朗充滿期盼及決心：「我知道將會有很多人留意我的表現，我想告訴大家，既然一個小女孩都能做到，你們也可以！」

布朗細細個在父親耳濡目染下，愛上滑板這個冷門但刺激感十足的運動。從此，一塊小小的滑板就成為了這位小女孩的「至愛玩具」。她的父親擁有英國及日本血統，同時是一名滑水高手，於是很自然地，布朗也熱愛滑水，是一個水陸兩路運動細胞同樣精湛的「小精靈」。

英國運動員年度最佳

去年在英國全國滑板大賽兼奧運計分賽中，布朗與140多名好手比併，結果「小精靈」表現大將之風，拿下金牌成為準奧運代表。布朗更參戰世界滑板錦標賽勇奪銅牌，擊敗了多名比她成熟及年長逾10年的選手，技驚四座。橫空出世的表現，更令她膺得英國年度最佳年輕運動員，其中18歲的英國新晉拳擊手Caroline Dubois及游泳選手Maisie Summers-Newton都成為布朗的「手下敗將」。

雖然她的出賽資格仍有待官方核實，但布朗已成功引來世人的目光。「實在太酷了！我急不及待向大家展示滑板是一項多麼有趣，而且創意十足的運動。」常在Youtube分享滑板片段及秘訣的她說：「我說告訴大家，既然一個小女孩都能做到，你們也可以！希望更多人會參與滑板這個運動。」

布朗 Sky Brown‧

年齡：11歲

出生日期：2008年7月12日

國籍：英國

專項：滑板

成就：英國全國滑板大賽冠軍

興趣：滑水、拍youtube

11歲敍利亞之光

敍利亞11歲乒乓天才扎扎於2009年1月1日出生，目前身高只有4呎8吋，體重49公斤。擁有一頭啡色長髮的她，目前世界排名155位，但就在上月贏得奧運乒乓外圍賽西亞區賽事冠軍，包括在決賽以4比3力挫「年紀大幾倍」的黎巴嫩42歲老將莎哈姬安。二人年齡一老一嫩，相差足足31載，成為一時佳話，扎扎拿下入場券後，國際奧委會IOC官網也發出祝賀：「當世界陷入一片艱難境地時，敍利亞帶來一線亮光。」

石破天驚，扎扎的成功連破多項紀錄。她是乒乓球項目歷來最年輕的奧運球手。同時她是自從1968年羅馬尼亞滑冰運動員Beatrice Hustiu後，52年來最年輕的奧運選手，兼且是奧運各個項目歷來第5年輕的選手。她還創下另一紀錄，就是敍利亞以往從未有人入圍奧運乒乓球，扎扎不但是最年輕，更是該國的先鋒。

充滿熱忱日練3粒鐘

「這是送給我的國家敍利亞的一份禮物，這也是送給我的父母及朋友的禮物。」拼勁十足的扎扎，每星期都練習六天，每天三個小時。敍利亞隊中的老前輩，都盛讚扎扎是一個充滿熱忱的少女，形容她每次去拾球的時候，都是奔跑着去拾的。別人在她的眼中看到了決心和激情，即使她的技術仍需要很大的磨練，不過她的意志將幾乎「注定」了，她會成就輝煌的未來。

敍利亞乒乓球總會主席Bassam Khalil欣喜看見一夥新彗星誕生：「近年在敍利亞有很多磨擦及不穩，窒礙了我們參與國際大賽的機會，而扎扎的表現證明給世人知道，我們是有實力打入奧運的。」如順利上演的話，奧運乒乓球會在7月20日開始，屆時全世界都有機會在Tokyo Metropolitan Gymnasium場館一睹扎扎的天賦異稟的技術了。扎扎戰勝了球賽，也戰勝了命運。

扎扎 Hend Zaza‧

年齡：11歲

出生日期：2009年1月1日

國籍：敍利亞

專項：乒乓球

世界排名：155

興趣：周遊列國

成就：奧運乒乓外圍賽西亞區賽事冠軍

跆拳新星勝在輸得起

16歲，好一個青春無敵的階段！英國女子跆拳道新星鮑慧爾（Aaliyah Powell），去年出席世界跆拳道錦標賽一舉成名，在女子中輕量級賽事擊敗多位前輩摘下銅牌，成為英國史上最年輕的世界賽獎牌得主，比前奧運金牌得主鍾絲當年18歲時贏得世界賽獎牌，更年輕兩歲。

生於2002年10月25日的鮑慧爾，比賽勝出率驚人，歷來34戰就贏得27場。而每次出賽她都帶備書本同行，「我出賽時都沒有壓力，因為我年紀最小，而在我心目中很清楚自己的實力。」鮑慧爾曾出戰過2018年的青年奧運會，可惜很早便出局，她形容青奧讓自己上了很寶貴的一課：「雖然我已為比賽準備妥當，不過場館的氣氛，及觀眾的反應令我始料不及。作為青少年，我們有的是『失手』的機會，但到了成人比賽，就不能再重蹈覆轍了。」

鮑慧爾 Aaliyah Powell‧

國籍：英國

專項：跆拳道

出生日期：2002年10月25日

年齡：17歲

成績：世界跆拳道錦標賽銅牌

奧運知多啲

伏明霞金牌幼齒

究竟幾多歲才可以參加奧運？這議題一直存在不少爭論。中國「跳水王后」伏明霞於1992年的巴塞隆拿奧運震驚世界，當時她只是一個身型纖細、皮膚黝黑的14歲女孩，但就憑着極出色的天賦征服了裁判，如小燕子一般輕鬆的她贏得女子10米高台跳水金牌，由於其後跳水實施年紀限制，令伏明霞成為史上最年輕的冠軍。

早在1991年的世界跳水錦標賽中，伏明霞的出現就令當時的名將克拉克感到汗顏，甚至惱怒至極。「大會怎樣會讓一個兒童來比賽，她應該是在小學裏學習，得到父母及家人的庇護。」克拉克指出「問題」，質疑年紀太細的選手，怎麼能承受巨大的體能及精神上的壓力？也怕比賽對這些發育中的兒童來說，某程度上是種身心的摧殘。但在爭議聲中，擁有大將之風的伏明霞，最終還是成為了最幼的世界冠軍，並列入了健力士紀錄大全。

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