費蘭尼確診！變中超「零號」病人

當歐洲各主要聯賽有球員確診新冠肺炎嘅時候，仲未開鑼嘅中超都有人中招，效力山東魯能嘅比利時國腳費蘭尼感染新冠肺炎，成為首位「瀨嘢」嘅中超球員。

據悉，費蘭尼3月20日返到山東濟南，並接受新冠肺炎測試，濟南市衞生部門周日(22日)公布有1宗新冠肺炎外地輸入個案，患者係32歲比利時籍人士，同呢位前曼聯中場相符，國內多個媒體根據當局提供嘅航班行程資料，推斷該確診人士就係費蘭尼。

當局指該患者3月19日由阿聯酋飛到新加坡轉機，並由上海入境中國。3月21日於隔離觀察期間，接受新冠肺炎測試，結果呈陽性反應。患者由120負壓救護車送至濟南傳染醫院進行隔離治療。雖然山東魯能仍然未公布確診者是否費蘭尼，惟據內部消息證實，負責費蘭尼嘅翻譯員已被隔離，好彩呢位前曼聯球星暫時仲未同隊友接觸過。

由於費蘭尼1月隨山東魯能去過廣州、杜拜集訓之後，無事無幹自己返咗去比利時，跟住仲去過摩洛哥、馬爾代夫等地，所以佢喺邊度染疫目前尚未清楚。