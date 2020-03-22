難逃魔咒？爆東京奧運已諗後備方案　

東京奧運受疫情影響而延期的聲音愈來愈強，即使日本政府一直堅稱「不會延期、不會取消」，但據知情人事的消息指東京奧組委已經開始草擬可代替的方案，已經靜悄悄計劃模擬方案。

「我們最終接到指示，要制定模擬方案，以防奧運延期；由於延期舉行的時間周期各有不同，需要有兩至三個計劃，而這些計劃包括不同時間辦賽的支出作評估。」這位知情人士透露，方案中包括會縮小奧運規模，以及閉門作賽，甚至推遲一年或兩年，也有工作人員希望延期一個月或個半月，東京奧組委於3月底進行討論。

有兩位東京奧組委的高級成員更認為，擔心如期舉辦會危及健康，其中一位董事會成員表示：「應該盡快決定是否延期。」目前，包括挪威奧委會、巴西奧委會、法國泳協，以及美國、德國田協等都建議認真考慮延期。

除了上述奧委會和體育組織，一眾體壇名將紛紛炮轟IOC罔顧運動員健康，其中3屆世界冠軍、西班牙球后馬蓮完成全英羽毛球公開賽後，一直進行自我隔離，並在社交媒體明言，若IOC堅持在7月舉行東奧，寧願放棄衛冕：「許多國家處於緊急狀態，其中之一正是西班牙，所有運動員的生活都充滿不確定性，不知道會發生什麼事，希望IOC盡快給我們答案。」

翻查過去歷史，每40年的奧運碰上東京，都會有阻滯，莫非「日本ｘ奧運」真是相沖相剋。1940年東京辦夏季奧運會及同年札幌辦冬季奧運會，因為世界大戰而取消，1980年莫斯科奧運，又遭到美國及日本聯合抵制，因此而缺席該屆奧運。正所謂「一次是偶然，兩次是巧合，第三次就是天注定」。

過去歷史上僅有三屆奧運因為戰爭而取消，分別是1916年(柏林)、1940年(東京)及1944年(倫敦)，先後因為世界第一次大戰及世界第二次大戰而停辦。

至於奧運聖火已經抵達日本，受到群眾熱烈歡迎，即使奧委組早前已呼籲民眾別湧到街上睇聖火，但東奧聖火來到2011年日本地震災區作巡迴展覽，就吸引超過5萬觀眾圍觀，他們不惜為睇聖火等待幾小時，而當地政府已發出警告，若再出現大規模聚集，不排除取消奧運聖火巡展。一位70歲的婆婆等了三小時就是想近距離目睹奧運聖火：「房子在9年前的地震全部毁掉，看到火炬我非常鼓舞，我一定為了死去的朋友努力而活下去。」

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