足總盃　富力R＆F射贏12碼　首入決賽

「足總盃」周日（22日）假將軍澳運動場閉門上演4強戰，和富大埔及富力R&F 於120分鐘內打成2比2平手，最終富力憑着門將周煜辰救出陳文輝主射的12碼，互射12碼以5比3勝出，總比數以7比5淘汰「綠戰士」，並歷史性首次進身決賽，將與東方龍獅爭奪冠軍寶座。

面對着有門將陸平中傷愈復出的和富大埔，富力R&F於開賽不足1分鐘便有迪布利單刀，惟陸平中及時出迎將攻勢瓦解。「白衫軍」在5分鐘後再有基奥雲尼接應古拿妙傳入禁區快射僅告高出。富力隨後於26分鐘再有迪布利近射入網，不過因越位在先而被判入球無效。「綠戰士」在下半場尾段亦不乏入球機會，29分鐘先有金玟基於禁區內兩度抽射被周煜辰救出，44分鐘金玟基左路橫傳，中村祐人近射則被周煜辰擋出，雙方互無紀錄完上半場。

兩隊在換邊後不久均有機會領先，富力53分鐘有迪布利左路窄位起腳被救出，大埔56分鐘則有金承龍左路斜傳予金玟基入禁區快射，被梁諾恆及時將皮球剷走。59分鐘，迪布利右路笠射，惟孫銘謙及時於門前大腳解圍。富力戰至67分鐘打破僵局，迪布利接應隊友長傳，頭槌二傳予基奥雲尼起腳被救出後，再回傳給伊高沙托尼射成1比0。富力74分鐘把握對手的一個角球攻勢策劃反擊，惟伊高沙托尼傳予迪布利起腳出界，而大埔78分鐘則有金承龍於左路禁區外主射罰球斜出。戰至補時階段，許嘉樂及陸志豪先後於92及95分鐘施射均被救出。正當富力看似鎖定勝局之際，和富大埔則獲得一個界外球攻勢，後備上陣的勞高接應楊賜麟右路「手榴彈」跳頂中楣，杜度把握周煜辰撲出皮球不遠，門前頂入扳平的一球，將賽事進入加時階段。

大埔於加時階段開賽不久便反超前，金承龍98分鐘左路斜傳予勞高快射入網，於105分鐘禁區頂起腳被救出的利安高，則戰至107分鐘為富力追和，接應白鶴長場頂成2比2。今仗執法的主球證何煒昇，戰至113分鐘因抽筋而未能繼續，並跟第4球證譚炳煥交換位置，而雙方則在120分鐘仍打成2比2平手，需要互射12碼決勝負。

率先主射12碼的富力5射皆中，分別有謝家強、利安高、盧均宜、梁諾恆及林柱機操刀中鵠，而門將周煜辰則於第二輪12碼時救出陳文輝的一射，最終富力在互射12碼以5比3擊敗大埔，自球隊成立以來首次殺入決賽。

雙方互射12碼紀錄︰

富力R&F

謝家強 ◯

利安高 ◯

盧均宜 ◯

梁諾恆 ◯

林柱機 ◯

和富大埔

中村祐人 ◯

陳文輝 Ⅹ

勞高 ◯

陸志豪 ◯

富力R&F楊正光賽後表示，球隊終於能夠進身決賽，有種如釋重負的感覺，並指球隊在如此驚險的環境下成功晉級，對球員亦有鼓舞的作用，並希望球隊能夠在決賽有更佳的發揮。贏波功臣之一的梁諾恆則指，畢竟淘汰賽有別於平時的聯賽，心理狀態亦是今仗的關鍵，無論那一支球隊，在完場前遭對手追和，於加時再告落後，要扭轉敗局絕非易事，幸好後備上陣的利安高能夠取得扳平的一球，並認為今仗能夠贏波全靠球員的鬥志。