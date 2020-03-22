康文署再封場　球員教練憂賽事又停

因應本地新冠肺炎疫情再度轉差，康文署早前宣布周一（23日）起所屬場地將不會再對外開放，令本地足球賽事能否繼續進行再成疑問，因應突然奇來的變化，足總周一（23日）會召開董事會商討對策，而富力R&F與和富大埔的「足總盃」4強戰過後，兩軍球員與教練都對再封場的決定，以及其影響表達了不同意見。

富力R&F剛於「足總盃」4強激戰後成功過關，並首次打入決賽，但在新冠疫情陰霾籠罩下，富力守將「細佬」梁諾恆就坦言取勝的喜悅被沖淡：「『足總盃』入到決賽當然好開心，但足球比賽始終係娛樂，係唔係重要過人命呢？」本地足球賽事隨時再有停擺危機，大埔門將陸平中則表示理解：「不得不承認依家感染數目又再上升，為大家安全同衞生着想，（停止比賽）都無可厚非。」

富力R&F暫時於聯賽高踞榜首位置，但疫情持續肆虐的情況下，本地聯賽隨時有可能被腰斬，這種情況下今季最終成績如何計算，勢必引來不少關注，富力主教練楊正光對此就表達了自己的看法：「我諗會唔會以首循環嘅名次嚟決定最終排名。」至於大埔總監馮凱文，則直言不願看到聯賽中途取消：「依家疫情嚴重咗，我覺得係唔係可以暫停兩三周，等疫情好轉後再開返，就算閉門作賽都可以，但我自己最唔想就係取消成個聯賽。」