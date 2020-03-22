球星避疫！搶玩e-sports

新冠肺炎疫情全球肆虐，足球壇被無情打沉，不過其實仲有一班「運動員」仍在戰鬥，近年急速興起嘅e-sports喺虛擬世界中得到「免疫」，而且仲喺疫情下愈搞愈大，各大豪門都全力搶攻電競市場。由英乙球會奧連特發起嘅「《FIFA20》隔離盃」，竟獲16個地區共128間球會舉手參加，除職業電競選手參賽外，安祖斯唐辛、夏迪保亞等球星亦會出戰，夠晒睇頭！

雖然近年電競賽事嘅現場參與大大提升，部份大型賽事都因為疫情而暫停，但電競發展早期本身就唔需要觀眾，e-sports著名記者比斯勞表示：「人命比起運動或者電競世界都重要，不過今次疫情對電競工業係重要一役，傳統體育賽事停擺，所人有都留喺屋企工作同娛樂，呢兩樣都對電競嘅觀眾同參與非常關鍵。」

PSG率先「現實進軍虛擬」

據電子市場調查公司Newzoo報告，e-sports喺2019年嘅利潤達到9.05億美元（約70.2億港元），比2017年急增38%，預計2021年嘅利潤會去到15億美元（約116.3億港元），現實世界各大豪門都瞄準呢個市場，法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）就係足球壇「現實進軍虛擬」嘅先驅，佢哋早喺2016年已經成立官方電競隊，依家好多歐洲豪門都有成立自己嘅電競隊伍。

英乙球會奧連特上星期發起「《FIFA20》隔離盃」，反應空前熱烈，原本諗住搵64支球隊用《FIFA20》遊戲對戰，結果太多球隊報名參賽而增至128隊，包括曼城、阿積士、馬賽、阿特蘭大、薩爾斯堡等16個地區嘅球隊參加，博彩公司威廉希爾更為賽事開出冠軍賠率，矚目程度相當之高。

錫周三代表奪冠大熱

賽事上周三（18日）進行抽籤後，多支參賽隊都已公布出戰人選，曼城、阿積士、阿德萊德聯、華盛頓聯隊等多隊都會派出旗下電競隊成員，而且唔少都屬有世界排名嘅職業選手，代表標準列治出賽嘅ShadooW就係比利時全國冠軍，至於錫周三代表Mitch早前更喺國際電競賽事奪冠，難怪被威廉希爾列為6倍大熱。

部份球會就決定派現役球員出賽，較矚目嘅有水晶宮中場安祖斯唐辛、諾域治中場簡威爾、白禮頓嘅法國前鋒馬奧比、阿特蘭大後衞夏迪保亞等等，傳聞未公布人選嘅維拉可能會派人氣王基亞利殊出戰。奧連特宣布今日正式展開首圈賽事，隔日進行下一圈比賽，4月3號深夜就會誕生總冠軍，呢個賽事勢將e-sports熱潮推上高峰！