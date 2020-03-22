【澳職速遞】鳳凰入隔離營　有件事最重要

由於澳洲實施旅客管制，澳職唯一新西蘭球隊威靈頓鳳凰餘下主場賽事，將會移師新南威爾士省舉行，意味住佢哋將會喺澳洲境內度過餘下球季，佢吔喺上周三抵埗後首先要進行14日隔離，工作人員第一件事要解決嘅唔係衣食住，係要檢查隔離嘅地方Wifi夠唔夠強，足以應付全隊24名球員以及職員，同時間上Netflix睇戲解悶。

威靈頓鳳凰全部職球員現時喺一個唔公開地名嘅地方一齊隔離，新南威爾士省政府開綠燈，容許佢哋可以一齊訓練。球隊營運經理基爾表示，佢哋隔離地方夠大同舒服，球員同一時間有足夠空間，唔需要24小時困喺間房入面。

基爾拒絕透露身處邊度，只係話地方由澳洲衞生當局安排，最重要球員唔會因為感覺悶而影響到心理質素，球員可以做gym、打籃球、乒乓球、打PS，而且Wifi好好，好多球員都可以追劇。

晚飯同送餐職員零接觸

基爾表示，球員會一齊食早餐，跟住係操練，食完午餐下晝會做體能訓練，晚飯都會一齊食，但球員之間會有適當社交距離，而且食物嘅安排有嚴格規定，球隊會等所有送餐人士放好食物同餐具離開，先至會入餐廳食飯，食完之後所有職球員離開，送餐人士先收拾同清潔，雙方唔會有接觸，減少感染機會。