【澳職寶庫】噴射機未回氣難抗墨城

澳職早場賽事，紐卡素噴射機於主場迎戰墨爾本城。兩軍啱啱喺上周五出賽，匆匆再戰對體能要求極大，噴射機近況雖然有起色，但實力及板櫈深度唔及墨爾本城，何況近年交手墨城佔上風，射手占美麥卡倫更係噴射機剋星，作客讓平半顯信心，撐墨爾本城上盤。（myTV Gold 302、Now 639、有線655及615周一下午4時30分直播）

噴射機喺射手奧當路雲回巢後，近4場主場取得2勝2和，不過要留意，該4場對手只係墨爾本勝利、中岸水手等弱旅，再者，噴射機班費有限，板櫈深度不足，上周五聯賽剛以0比1不敵布里斯班獅吼，4日內要踢2場比賽，無疑相當輸蝕。現時排第9嘅噴射機今季聯賽6次出戰前4球隊，只錄得1和5負未贏過，今場面對強隊墨城，難免處於下風。

墨爾本城上場4比2反勝中岸水手，顯示強大攻力，近4場聯賽3勝1和，只比榜首FC悉尼少8分，唔係冇得追。墨城今季表現穩定，主帥莫巴迪斯功不可沒，呢名法國教練崇尚進攻，主打433陣式，將三叉戟占美麥卡倫、格力洛尼及新兵馬高蘇沙亞達威力盡情釋放，就算防線未算穩健，但呢種以攻代守嘅戰術，實夠令對手後防頭痛。

占美麥卡倫噴射機尅星

墨爾本城一向食住噴射機，雙方近6次對碰，墨城一面倒佔優，取得5勝1負佳績，其中4次保持不失球，包括今季兩鬥噴射機全勝，明顯係格食格。墨城王牌射手占美麥卡倫更係噴射機剋星，喺近3次交手都有波入，兼有1次助攻，就算今場作客，面對私房菜又係開餐之時。