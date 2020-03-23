【澳職速遞】迪亞文迪翻生之作變絕唱？

今季澳職新球隊西部聯表現令人驚喜，特別係近2場全勝合共轟入11球。呢支新丁投入唔少資金簽入勁人，除咗大家熟悉嘅老牌射手貝利沙之外，仲有前意大利國腳迪亞文迪。

現年36歲嘅迪亞文迪堪稱「球壇浪人」，出道以來已效力過15支球隊，包括去過英超韋斯咸、中超FC廣州，佢最威水時期一定係2011至14年效力博洛尼亞，3季意甲入19球，對1位踢弱隊嘅中場而言，已屬難能可貴，期間成為意大利國家隊常客，包括協助意國獲得2012年歐國盃亞軍及2013年洲際國家盃季軍。

球壇浪人隊長兼助攻王

雖然迪亞文迪職業生涯同歐洲大球會無緣，但佢極富侵略性踢法，加上喺球場激情熱血表現，甚有領袖風範，贏得唔少球迷支持，所以今季加盟西部聯立即獲委任為隊長，除有5球進帳，現時亦以7個助攻，成今季最多助攻球員之一。

迪亞文迪踢過費倫天拿、博洛尼亞、布雷西亞、阿特蘭大等多支意甲球隊，眼見現時祖國成為新冠肺炎重災區、意甲停擺，佢強調意國足球生命不屈不撓，自己現時身處澳職賽場，既要帶領西部聯爭取好成績，亦係為意大利足球而戰，幫同胞打氣，喺世界另一邊延續意國足球光輝。

可惜原定周一(23日)黃昏開波嘅澳職，珀斯光輝主場對西部聯，因為澳洲新冠肺炎疫情惡化，宣布暫停舉行，由於迪亞文迪只簽1年合約，會唔會就咁告別澳職，仍然係未知之數。