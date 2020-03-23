穩陣啲好！本地波再停　停住3周先

本地波再受新冠肺炎疫情衝擊，因應本地疫情惡化，康文署宣布周一（23日）起關閉轄下運動場，足總於同日亦召開緊急董事會議商討對策，會後足總主席貝鈞奇，宣布將港超聯會暫停3周，至4月13日後再做評估，同時將軍澳賽馬會足球訓練中心（FTC）由明日（24日）起，亦會暫停開放2周。

為應對疫情，康文署曾於2月首次「封場」，令「菁英盃」需要移師至FTC閉門進行，及後足總再成功爭取於使用將軍澳運動場，閉門舉行港超及「足總盃」賽事。 應對嚴峻疫情和康文署今次再「封場」，「貝生」坦言叫停港超是逼不得已下作出的決定：「現時疫情發生得比較快，大家睇到由外地傳入嘅案例太多，感染到本地社區，足總必須要作出果斷決定。」足總方面表示就這個決定，會後已知通知各家球會，而「貝生」亦希望各會能理解。

未計盃賽，今季港超聯還剩44場賽事，由於大部分球員合約5月尾到期，今次聯賽被「叫停」後如果有機會重開，勢必進一步壓縮已經本已非常擠逼的賽程，「貝生」承認足總董事會有提出過腰斬今季聯賽的可能性，但現階段不希望有這種情況發生：「現時球會意見不一，有啲球會覺得突然間停，會可能會冇咗贊助，冇咗收入，球員合約5月31日到期，佢哋唔會因為冇贊助，就唔去申請索償薪金，合約精神係重要，所以經濟上比較緊張嘅球會，係會有問題存在。」有份出席會議的足總行政總裁溫達倫，就表示有準備一系列復賽方案，但承認選擇空間已經非常少。

另外，由於足總醫事顧問指出FTC有可能出現衛生隱患，足總亦決定暫停開放FTC兩周，而足總方面亦不建議球隊繼續進行操練，加上賽馬會傑志中心亦將停止對外開放，意味各自球隊訓練必將受到影響。