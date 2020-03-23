4周後交待　IOC會長：至少33個項目賽程搞亂

隨着新冠肺炎疫情爆發在全球愈來愈嚴重，加拿大及澳洲已經表態若如期舉行他們將會缺席今屆東京奧運，一直堅持東奧如期上演的國際奧委會（IOC）都不得不屈服，首次公開表示將開緊急會議研究不同方案，推遲會是其中一個方法。

IOC會長湯瑪士巴治向全世界奧運運動員發出一封公開信，解釋了目前面對的問題，「通往東京之路對每位運動員都變不同，你哋好多人都唔可以如常地訓練備戰，甚至無法訓練...」，雖然面對困境，巴治告訴運動員東奧一定不會取消：「取消奧運會毁掉11000名運動員的奧運夢想，它無法解決任何問題，也不能幫助任何人，所以唔會係我哋議程之內。」

未來四周，國際奧委會將完成對疫情的評估及對東京奧運舉辦的方案作詳細討論，巴治坦言奧運會與其他體育賽事不同，推遲是一個「極複雜的挑戰」：「（如果不如期舉行）一些奧運會的關鍵場館不可再用，已預訂的酒店房間難以處理，至少有33個奧運項目的全球賽歷要調整.....這些都可能只是眾多挑戰之中的一小部份。」

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