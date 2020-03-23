體院發聲明　周三關閉直至下月8日

香港體育學院宣布全面「封館」！由於新冠肺炎疫情嚴重，香港已有三位居於體院的空手道運動員被確診，為了體院安全着想，體院宣布周三（25）起關閉，入住的運動員不能離開，而選擇不入住的運動員在這段時間則不能進入。

體院聲明如下：

近日香港的新型冠狀病毒確診數字不斷飆升，情况令人擔憂。由海外輸入個案引發的疫情比過去抗疫兩個多月的任何一段時間都更嚴峻，更難處理。特區政府預計在未來至少兩星期的「回港潮」將進一步推高確診人數，形勢十分嚴峻和危急。上星期體院有三名從法國集訓返港的空手道運動員亦相繼確診。為了迅速應對日益嚴重的疫情，確保體院安全，運動員和員工的健康，體院將實施以下特别措施：

1. 從3月25日中午12時起至4月8日中午12時，入住體院宿舍的全職運動員和教練可以繼續進行訓練，但在該段期間將不能離開體院。餐廳在該段期間亦只為運動員及教練提供膳食服務。選擇在這期間不入住體院宿舍的運動員需要在3月25日中午12時前離開體院，而期間是不能進入體院。現時正在家中或經體院安排在酒店作自我隔離的運動員，於完成隔離期後，須得總教練批准後方可入住體院宿舍。

2.由明日（3月24日）起，各部門將採取特別工作安排，部門主管將按工作需要，讓部分員工在家工作，直至另行通知。

3.體院將安排所有在3月5日後從外地返港的運動員和隨隊工作人員，及在體院內曾接觸過確診者的人士進行病毒測試。

4.體院會進一步加強全院的清潔及消毒工作。

體院會密切注意疫情發展，繼續作出適當應對措施，以保障全體運動員及員工的健康。