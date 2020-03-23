有呢條疤才是完整的我

2歲罹患脊椎肌肉萎縮症，何宛淇的生活從此離不開輪椅，天性樂觀的她不怕前路有多少困難，但就最怕被人看扁：「掉了物品要人幫忙拾起，扭毛巾又扭不出水，覺得自己一無是處，少少事都做不好。也許是因為這個身體缺陷，我想用自己的能力去做好每一件事，不想因為我是傷殘、不能走路，就被界定我是沒有用，一定要人幫。」她幸運地找到硬地滾球去證明自己，而再次取得奧運資格說明了她的實力，即使天大的難關對她而言也只是「小小苦楚等於激勵」。 圖.文：伍靖華

「宛淇」因為報考大學時不欲課外活動一欄空白，於是便參加了硬地滾球興趣班，一開始這項運動並不是她的心頭好：「初學時完全不喜歡，因為我覺得好悶好無聊，每局的節奏都很慢，但漸漸就找到箇中樂趣，要好像捉棋一樣耐心地去佈局、拆局，又要去想如何阻止對手得分等等，set完做得到又會有很大的滿足感⋯⋯」每每談到比賽局勢的緊張刺激，「宛淇」總是滔滔不絕說過不停。

小時候因為四肢乏力，家人察覺到她爬行、站立等動作進度比同齡小孩緩慢，甚至做不到，便帶「宛淇」去抽血、驗組織，甚至試過抽肌肉，以致她的大腿上留有一道疤痕：「以前很介意這條疤，覺得好醜怪，但長大後就接受了，不再遮遮掩掩，因為有它，才是完整的我。」而同樣硬地滾球也成了「宛淇」生命裡不可或缺的一部分，可是因為肌肉萎縮的情況愈趨嚴重，她不得不從BC4組別（以手投球）轉打由管道輔助的BC3組別。

2016年的里約奧運，是「宛淇」第一次參加奧運BC3組別比賽，亦是香港第一個達到這個高度的選手，她在八強「刁時」不敵世界排名第一的希臘選手Grigorios Polychronidis，但即使是落敗，她也輸得開心，因為對手是她的榜樣：「他一直以來都是我的學習對象，但之前打任何比賽都碰不到他。那一刻我當然很想贏，無奈最後還是飲恨，但和他交手時讓我知道自己要更有耐性才可發揮得更穩定。」

坐在一旁的李榮傑（Jet）聽到「宛淇」這番話後，噗嗤的一聲笑了出來。BC3組別除了多了導管輔助外，運動員還有一位助手協助調整管道、放波等工作，Jet笑指助手的角色就是個有思想，但不能將想法付諸實行的機械人，「有時我腦中只聯想到場地上有一堆波」，因為在比賽過程中，助手是背對着賽區，只能聽從運動員的指令去執行動作，2014年仁川亞運的一場比賽，Jet曾一時「反叛」，無視了「宛淇」的指示，比賽成績未如理想之餘，二人更整整一個月都沒有交談，他說這是合作以來的最痛經歷：「比賽後回港練習她也沒有跟我說半句話，都不知道那時候是如何捱過的。這次小風波讓我明白雖然大家各有想法，她的決定並非絕對正確，可是她才是比賽的運動員，我必須要尊重她的決定。」幸而他倆之間的鬥氣因大家的坦誠溝通化險為夷，此後他們更想了些比賽小暗號，例如：「三文治」、「疊羅漢」去加強在比賽期間的戰術溝通，默契也更勝從前。

「宛淇」去年憑亞大賽冠軍的好成績，贏得東京奧運的入場券，也讓她想起之前出國比賽的點點滴滴，令她愈戰愈勇的不只是因為對手、教練和拍檔，還有一群熱心的義工。殘疾運動員因為身體限制，外出比賽要由義工貼身照顧：「若不是有這班義工付出時間和心機去幫助我們，根本就不可能成就我們這些追夢故事」，她最想用獎牌去答謝義工們的不辭勞苦，「不管是甚麼顏色的，我都一定會全力以赴！」

何宛淇Profile

出生日期：1993年11月9日

現時世界排名：第2

曾獲榮譽:

2009年 東京青少年殘亞運會 個人及雙打金牌

2016年 巴西里約熱內盧奧運 第五名

2016年 十大再生勇士

2019年 首爾硬地滾球亞洲及大洋洲錦標賽 個人組金牌