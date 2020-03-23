伊巴謙拒絕掛靴！下一站竟然加盟呢隊

意大利成為新冠肺炎重災區，AC米蘭名宿馬甸尼父子都中招，加上意甲停擺，有傳A米射手伊巴謙莫域有意退休「逃亡」保命。不過，意大利傳媒爆料，指呢位38歲瑞典神鋒會喺今夏離開A米，但並非掛靴，而係轉投意丙球隊蒙扎。

據悉，伊巴謙莫域要離開AC米蘭，並非因為怕感染新冠肺炎，而係不滿A米日前炒咗擔任管理層嘅老友波班。伊巴謙莫域年初願意加盟A米，就係因為畀面波班，但會方竟然踢走佢，伊巴謙自然亦唔想留隊。

至於點解伊巴謙莫域下一站會去踢意丙蒙扎，因為蒙扎現時老闆正係前AC米蘭班主貝魯斯干尼，並由另一位前A米高層加利安尼管理，教練布洛治都效過A米7年，蒙扎可以話係「AC米舊生會」。

加利安尼表示，的確想簽入伊巴謙莫域，只要貝魯斯干尼出手，應該有機會成事。伊巴謙第一次效力A米時期，同貝魯斯干尼及加利安尼關係良好，話唔定真係會畀面兩人，轉戰意丙。

事實上，蒙扎現時於意丙A組排榜首，好大機會下季升上意乙，如果獲得伊巴謙莫域加盟，將來殺上意甲都唔奇。