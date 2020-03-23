【賽後解碼】墨城輪換自己攞嚟衰

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周一（23日）下午舉行嘅澳職賽事，墨爾本城喺採取輪換情況下，作客以1:2不敵紐卡素噴射機，剩低3輪常規賽落後榜首FC悉尼8分，問鼎常規賽冠軍機會基本上已名存實亡。

今場比賽繼續閉門上演，墨爾本城賽前排聯賽榜第2位，加上對上6次對噴射機贏5次，本應被睇高一線，不過墨城今場正選陣容收起兩名常規正選格力洛尼及貝倫古亞，上半場佔唔到咩優勢，反而被主隊噴射機搶得主動，上半場39分鐘，奧當路雲接應隊友左路傳中，離門7碼施展「倒掛金勾」高出，戰至補時階段，10號仔迪米查柏杜拉斯喺中圈附近直線送前，費斯格拉特殺入禁區扣過兩名墨城守衞，起左腳射遠柱入網，幫噴射機領先1比0返入更衣室。

換邊後墨城積極反撲，先後換入格力洛尼及貝倫古亞加強攻力，結果去到71分鐘就係靠佢兩個炮製入波，格力洛尼右路左腳傳中，貝倫古亞喺尾柱飛身頂入追成1比1；不過8分鐘後，噴射機中場烏加高域一記離門25碼力度欠奉嘅射門，墨城門將湯高華拍到嗰波照入網，半送禮下令墨城全失3分。墨城輸波後以23戰得40分續排第2，落後FC悉尼8分兼多踢3場，只要FC悉尼贏多1場便可重奪失落一季嘅常規賽冠軍。

今場係兩軍4日內第2場比賽，墨城畀主力休息無可厚非，不過最慘係2個常規正選後備入替都交到功課，如果墨城唔係咁保守，戰果可能已改寫，如果嚟緊澳職常規賽繼續上演，相信賽程都會好緊密，大家投注前最好先睇出場名單。