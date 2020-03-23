減薪共度難關？達史達根啋你都傻

受新冠肺炎影響，歐洲球會經濟遭受嚴重打擊，早前有指西甲班霸巴塞隆拿打算向球員「開刀」要求減薪。據西班牙《每日體育報》及《世界體育報》報道，球會已經用電話同隊中4大隊長美斯、碧基、布斯基斯及沙治羅拔圖開會，4人均表態願意接受減薪，並會負責將有關消息傳遞畀其他隊友。

不過唔係所有球員都肯與球會共同難關，好似德國門將達史特根最近同球會傾續約條件，呢名27歲門將對球會開出除稅後年薪650萬歐元表示不滿，認為球會出手太低，以自己條件及表現應可賺得更多。早前有報道指達史特根有意重返德甲加盟拜仁慕尼黑，不過佢同拜仁兼國家隊一號門將紐亞向來有牙齒印，除非紐亞離隊，否則達史特根想返德甲亦唔容易，如果為咗錢得罪巴塞高層或球迷似乎唔係上策喎。

《每日體育報》指出，由於巴塞一隊球員薪酬太高，佔整個體育會薪酬支出逾5成，明顯與女子隊、青年軍、籃球、手球或曲棍球等項目隊伍有一段距離，所以暫時只有男子足球隊須要接受減薪。舉個例子，美斯目前除稅後年薪約為5,000萬歐元（約4.2億港元），排第2高年薪嘅基沙文約為1,700萬歐元（約1.4億港元），反而女子隊中名氣最響、曾奪得2017年世界足球小姐嘅荷蘭馬滕斯年薪只有10萬歐元（約83萬港元），可見整體差距有幾大。