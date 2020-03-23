西甲無限期停賽　澳職命運周二揭盅

西甲聯賽會及西班牙足總周一(23日)晚發出官方聯合聲明，西甲、西乙因受新冠肺炎影響停賽兩星期，但考慮到實際情況，西班牙足總及西甲聯賽會決定將比賽無限期延遲，直至西班牙政府認為沒有風險下才會恢復比賽。

至於馬會目前唯一受注賽事澳職，原定今晚有場珀斯光輝主場對西部聯，但因光輝賽前單方面宣布賽前取消，令比賽無法如期舉行。主隊光輝係喺當地時間周日（22日）深夜發聲明表示球賽將會延期，未有公布原因，客軍西部聯亦接獲通知未有如期喺周日前往珀斯，暫時留喺墨爾本等待最新消息。

澳職賽會與澳洲足總、11支球隊代表進行會議，商討今季餘下常規賽安排，原本會後有落實方案，不過消息指由於牽涉甚廣，有關決定要經過多方面詳細考慮，據報多支球隊都表態希望能夠完成餘下常規賽，建議將所有比賽集中喺新南威爾斯舉行，以應對澳洲境內封省決定及減低病毒傳播風險，能否成事周二（24日）便會有結果。

各個聯賽及主要錦標最新進展

1.歐聯、歐霸：暫停，歐霸決賽考慮延至6月24日、歐聯決賽延至6月27日

2.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：暫停，考慮6月1日復賽

3.西甲、西乙：暫停，直至另行通知

4.意甲：計劃5月9日重開

5.德甲、德乙：暫停至4月2日，3月底再評估

6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知

7.荷甲、荷乙：暫停至4月6日

8.葡超、比甲：暫停直至另行通知

9.俄超：暫停至4月10日

10.日職、日乙：目標4月3日重開，亦有可能延至4月18日或5月，周三（25日）開會決定

11.韓職：爭取4月4日重開，球會對3循環聯賽縮短為兩循環存在抗拒

12.美職：4月12日重開

13.墨超：暫停，直至另行通知

14.澳職：暫未有停擺，閉門比賽

15.智甲：由3月16日起暫停賽事14日

16.巴甲：延遲開咧

17.巴省聯：暫停，直至另行通知

18.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月5日重開

19.挪超：延至4月15日開咧

20.瑞超：暫未有停擺，4月4日開咧

21.阿超盃：暫停，直至另行通知