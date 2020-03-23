專欄輪住嚟　感激玻璃心保護者

今年好開心可以加入和富大埔呢個大家庭，喺呢度無論係待人接物，定係足球技術方面都令我獲益良多。

首先非常多謝一班隊友對我嘅包容同幫助，好多時喺比賽入面，我都會有唔少嘅失誤，輕則令到球隊失去控球權，重則直接令到球隊輸波。正常情況嚟講，我應該會畀人鬧到狗血淋頭，但係呢班隊友好多時候都只會默默跑多幾步，去幫我堵塞番個漏洞之外，仲會走嚟安慰我，叫我忘記啱啱所犯下嘅錯誤，同埋專注番喺比賽度。賽後佢哋都會同我講番點樣去改善自己。佢哋嘅包容同鼓勵令到係玻璃心嘅我可以喺比賽中，更加放膽去作出嘗試。

之後我都想感謝教練所給予我嘅機會，因為無論喺進攻定防守，我相信自己仲係一個成事不足敗事有餘嘅球員，而同一位置上，球隊亦有好多比我更好嘅球員，但係你哋都不斷畀機會我去磨練、證明自己，我一定會好好珍惜依家所擁有嘅機會，等自己喺比賽入面好好學習，繼續進步。

最後我好想多謝一眾大埔球迷，我真係好佩服你哋，無論係大埔、將軍澳、康城，甚至馬來西亞都見到你哋嘅身影。你哋嘅每一份熱情、熱血；每一下打鼓聲、吶喊聲，全部都係球員比賽嘅動力。正正係球迷嘅支持，令到我哋球員要時時刻刻全力以赴！

雖然球隊之前經歷咗一段低潮，但多得球迷一直嘅支持，令到和富大埔能夠重新出發，連場交出錯嘅表現。我哋無可能保證贏晒每一場波，但至少我哋球員每場都會出盡全力應戰，就算贏唔到場波，我哋都要畀球迷睇到我哋嘅拼勁同鬥志！

和富大埔

球員 孫銘謙