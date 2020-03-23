場內硬淨場外溫柔　迪高甘願為港作貢獻

曾助東方龍獅贏過不少錦標的迪高（Diego），來港「搵食」已達8個球季，去年年尾更獲發特區護照，正式成為香港人。雖然這位31歲防守中場素以硬淨踢法見稱，但Diego強調在場上的勇悍只是「工作需要」，在場外的他其實是判若兩人！剛在去年夏天剛為人父的他更表示，希望將來能夠為香港隊作出無私貢獻，以報答這個地方為他帶來的一切！■圖、文：何彥霆

回望由2012年來港加盟屯門至今，協助東方勇奪港超冠軍必定是迪高最難忘的事，不過對他而言，幫助他渡過難關的人更為重要︰「當初來到香港時，一點英文也不懂，一切都是靠自學或從朋友身上學習。其實我要向屯門說聲多謝，特別是介紹我來香港的比圖！當時他為我充當翻譯，遇到難題時，比圖亦幫助過我很多。在屯門是難忘的一季，最終取得第3位，而我跟比圖之後一起轉投東方當然是很高興，就算他已離隊，我們仍然是很要好的朋友。」

視父親為「第一位偶像」

迪高司職防守中場，最欣賞球員是腳法身位並重的「法國球王」施丹，但說到「第一位偶像」，卻是另有其人︰「父親才是我的第一位偶像！我來自一個背景很簡單的家庭，父親也沒有當過職業球員，不過他陪我渡過了不少難關，包括在被欠薪時也支持我，才令我有今天的成就！」

盼為港隊披甲

在新冠肺炎疫情肆虐全球下，連世盃外圍賽亦告延期舉行，變相或令港隊在入籍兵方面多了選擇，而Diego亦渴望成為其中一位「大港腳」︰「我有想像過自己披上港隊戰衣的一日，若果有機會的話，我必定全力以赴。我很樂意為港隊效勞，始終香港給予了我很多，我在這裡成家立室，亦在這裡結識了很多朋友，所以我真的很愛香港！」

視足球為生命的Diego坦言，在職業生涯中除了傷患令他束手無策外，沒有其他東西令他帶來恐懼，並寄語年輕球員在球場上傾盡全力，要讓自己無悔︰「我想告訴所有年輕球員，你們必須要交出你的所有，因為最終所得到的回報亦是屬於自己的，否則隨着年紀增長，自己所定的目標可能要加倍努力才能達到！」

喜歡平靜鍾情騎馬唔賭馬

外界聽到迪高的名字，通常都會聯想起他的兇狠攔截，不過Diego就強調，在球場外的自己是喜歡平靜，並且十分友善︰「我認為在球場外的自己，絕對是另一個人來的！因為在場內的是我們球員的工作，必須盡全力及保持集中去應付比賽。可能是我家鄉的原故，在場外的那一個我是比較喜歡如郊區等平靜地方，更十分喜歡騎馬，不過對賽馬就興趣不大了！哈哈！」