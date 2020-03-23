利物浦10億買新中堅！破馬古尼紀錄

利物浦中堅洛夫雲好可能今夏離隊，照計華基爾雲迪積克(VVD)同祖高美斯將成為必然正選中堅組合，但紅軍為提升競力爭，當然唔會只食老本。根據西班牙《阿斯報》爆料，利物浦計劃收購馬體會中堅荷西基文尼斯，同VVD組成地上最穩中堅防線。

雖然祖高美斯今季表現大有進步，但利物浦喺歐聯16強出局後，領隊高普認為球隊防線仍有不足，於是將收購目標瞄準荷西基文尼斯。

呢位25歲烏拉圭國腳2013年加盟馬體會，喺防守大師施蒙尼指導之下，已成為頂級中堅，馬體會防線固若金湯，荷西基文尼斯係功臣之一。

荷西基文尼斯今季受到傷患影響，於各項賽事僅上陣16次，但估計身價仍然達7000萬歐元以上，由於佢嘅合約要等到2023年先至屆滿，毀約金達1.2億歐元(約10億歐元)，如果利物浦想今夏簽到荷西基文尼斯，相信唔可以畀低於呢個價。

馬體會2013年僅用90萬歐元就買到荷西基文尼斯，如果利物浦用1.2億歐元買斷佢，意味7年升值超過130倍，亦會超越曼聯中堅哈利馬古尼(7.2億港元)，成為史上最高身價後衞。