體院封關去定留？梁寶心：已執拾必需品離開

香港空手隊集訓回港後，先後有三名運動員確診新冠肺炎，體院加強防疫措施，周一（23日）發出「封關」的決定後，在運動員間都議論紛紛，「有入無出」的措施讓有入住宿舍的運動員表示因不想被困在院內15天，正為短暫離開體院的住宿問題而躊躇，希望體院可給予更多支援；亦有運動員因外出比賽回港正接受家居隔離，未完成隔離期而未有選擇回到體院。究竟各選手選擇留低或離開？

劍擊準奧運代表張小倫

「從美國回來的第一日，已經回家自我隔離14日。體院封館唯有當休息，解封後才再回去，現在也算是非常時期，不會周圍去，會留在家中。」

競步一姐程小雅

「對我來說，體院是最安全的地方了，而且我好鍾意訓練，留體院可將備戰計畫的影響減至最低。我亦贊同奧運延期舉行，因為始終健康是首要的。」

柔道好手梁寶心

「現時最重要的是所有運動員的健康，會配合體院針對疫情的措施，我上星期已經執拾了一些必需品離開，暫時都不會回到體院宿舍。自己有日日練體能，技術方面就間中和隊友相約在公園練習，盡量保持狀態。」

桌球美女溫家琪

「我暫時還未有明確的打算，但留低的話則等於被迫隔離14天，如果選擇離開體院，期間亦無任何資助，我認為安排上應該為運動員考慮更多，給予更多的支持。」

羽毛球首席球手伍家朗

「我暫時還正在家中隔離，暫時未決定會否留在體院宿舍內。」