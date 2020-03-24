足球停轉日！澳職頂唔住宣布暫停

澳洲足總周二(24號)宣布，因應新冠肺炎疫情蔓延，今季澳職賽事會即時暫停，意味馬會目前唯一受注嘅賽事都停埋，球迷將要抵受餓波之苦。

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澳職賽會、澳洲足總同11支球隊代表周二進行會議後，一致同意將今季澳職暫停至少到4月22號，到時會再視乎情況安排之後嘅措施。澳職行政總裁占士莊臣表示：「我哋會喺4月22號重新審視呢個暫停嘅決定，現階段目標係要盡快重新安排賽程，希望完成呢個球季，所有球會同球員都表示願意配合，澳職需要向市民同社會負責任，停止病毒傳播。」

各個聯賽及主要錦標最新進展

1.歐聯、歐霸：暫停，歐霸決賽考慮延至6月24日、歐聯決賽延至6月27日

2.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：暫停，考慮6月1日復賽

3.西甲、西乙：暫停，直至另行通知

4.意甲：計劃5月9日重開

5.德甲、德乙：暫停至4月2日，3月底再評估

6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知

7.荷甲、荷乙：暫停至4月6日

8.葡超、比甲：暫停直至另行通知

9.俄超：暫停至4月10日

10.日職、日乙：目標4月3日重開，亦有可能延至4月18日或5月，周三（25日）開會決定

11.韓職：爭取4月4日重開，球會對3循環聯賽縮短為兩循環存在抗拒

12.美職：4月12日重開

13.墨超：暫停，直至另行通知

14.澳職：暫停，4月22號再決定復賽安排

15.智甲：由3月16日起暫停賽事14日

16.巴甲：延遲開咧

17.巴省聯：暫停，直至另行通知

18.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月5日重開

19.挪超：延至4月15日開咧

20.瑞超：暫未有停擺，4月4日開咧

21.阿超盃：暫停，直至另行通知