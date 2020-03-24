新冠肺炎成催化劑　NBA傳奇考慮離場

即使頂得住傷患也頂不住疫情，曾奪得兩屆NBA總冠軍的西班牙球星加素，正考慮結束接近20年的職業生涯：「再多幾個月我就40歲了，以目前的形勢，這個想法最近已在我腦裡出現。」

加素一直受到傷患影響，之前因為左腳骨折曾於2019年5月做手術，目前仍在康復當中，本賽季簽約拓荒者，但因為傷病一直未痊愈，去年11月被球解約。然而這位西班牙球星一直想堅持，希望可以代表國家出戰2020年東京奧運會，但隨着疫情對全球體育的嚴重打擊，奧運會都很大機會延期，令屆時都年過40的加素，心理及身理都難以再撐得住。

「面對傷患的恢復已經一年多，再多幾個月我就40歲，難以避免考慮退役...」事實上，新冠肺炎疫情加速了這位球星的退役念頭：「我們密切關注疫情，要更多的擔心及很大的責任感；我們都必要負起責任，聽從政府的建議，贏得這場抗疫戰爭。」

加素於2001年加入NBA，至今已經19個年頭，先後6次入選全明星賽，效力湖人拍住高比拜仁，2次奪得NBA總冠軍，曾被高比拜仁稱為是他生涯最喜歡的隊友；而且加素曾帶領西班牙國家隊出戰三屆奧運（2008,2012,2016）獲得兩銀一銅的佳績。

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