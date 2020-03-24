港超聯　朱志光︰唔可以畀球員當放暑假！

曾兩奪最佳教練獎項，並於2006年加入傑志擔任領隊的朱志光，隨着球隊周一（23日）作出易帥的決定，自加盟「藍鳥」後第4度出任暫代主教練一職。對於再次執掌帥印，「朱Sir」坦言感覺不算太特別，並指對球隊大部份球員均相當熟悉，希望能夠讓球隊重回正軌︰「足球要向前看，依家番嚟出任暫代教練，要球隊恢復番信心，因為之前幾場波輸咗，喺輸嘅過程出現咗啲缺點，作為教練係有責任去糾正同改善。傑志呢班球員都係同我熟，士氣喺感覺上就冇乜嘢。」

「朱Sir」亦承認，在操練亦被叫停下，如何令球員保持戰意是最關鍵的事情︰「依家面對呢個疫情，其實邊個國家或地方嘅教練，都冇面對過聯賽好似依家咁嘅情況，點樣去控制球員心態，呢個都係重要嘅一環。各人有各自嘅思想，特別係依家講緊健康呢個咁切身嘅問題，有啲球員又有家室。球員大家嘅能力同技術水平可能都差唔多，但係球員落場個心態係最重要，有啲球員可能受咗影響，喺佢哋內心球季已經完咗。」「朱Sir」亦強調，球員不可有放假的心態︰「依家最重要嘅，係唔好畀球員覺得依家放緊暑假，因為我自己都做過球員，希望大家遇到困難會識得點樣面對。」

雖然傑志已暫停球隊於賽馬會傑志中心進行訓練，但「朱Sir」亦透露會密切關注疫情，而目前亦為球員設計「家課」讓他們自行操練︰「遇到呢啲情形，變化比計劃嚟得快，嚟緊我哋都會停咗個訓練中心，之後再因應疫情觀察事態發展，如果援和番少少，到時可能會好小心咁處理，等球員可以分批去練習，但要避免佢哋逼埋喺更衣室裏面。我哋同體能教練以球員年紀同個人能力將佢哋分開，視乎喺速度、耐力等元素設計訓練畀佢哋做，但作為職業球員要減低社交接觸，假如成班朋友約埋一齊行山，件事會由健康變成唔健康，件事會弄巧反拙，如果係咁不如喺屋企休息！」