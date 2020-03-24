比賽訓練被迫叫停　籃總為業界求出路

籃球，是香港體育界最受歡迎及入座最高的聯賽之一，參與訓練及賽事的人數以萬計。但受到新冠肺炎全球大流行的打擊下，場地關閉、比賽延後、訓練暫停統統進入「冰封」狀態。本地籃球面臨前所未有嚴峻挑戰，香港籃球總會為協助業界成員，將去信政府向立法會議員及康文署等尋求協助，包括為教練及裁判等以籃球維生的成員爭取支援及發聲。

香港籃球總會今日（24日) 發出給各界的公開信，形容「疫情爆發至今已有兩個多月，各行各業紛面臨不同的挑戰。在兩個多月的時間彷彿已過了數十個寒冬。」

事實上，原定於3月中旬的銀牌及聯賽已被迫改期，除了甲一最高級別賽事受阻，各年齡及級別，以至學界及青訓都要叫停。在健康及安全的前題下，暫緩是保障各成員的最適切做法，公開信中提到：「本地籃球不像其他運動項目有一個專屬場地，所以所有的訓練及比賽依賴康文署及非政府組織提供場地來支持，當康文署在二月初宣布暫停所有籃球活動，這意味著香港籃球代表隊、本地精英訓練及本地青少年籃球訓練等全部要暫停。」若疫情得到控制，最快亦要於八月才可開賽，已租用舉辦比賽的場地亦有可能面臨賠償訂金（撻訂）危機。

球員方面亦受到很大衝擊，滿貫後衞及香港隊代表蔡再懃曾表示，沒辦法進行正常集練下，他和很多球員一樣只能到健身房和街場兩邊走，「大家都覺得好納悶。」

作為一間非牟利機構，籃總不諱言面臨巨大的財政壓力，「所有非受康文署資助職員，亦面臨失業的危機。」香港體育界都面對同一個問題，教練及裁判都因為疫情令有工作幾近停頓，近乎零收入，只有極少數的學校願意讓教練在網上教學並繼續向教練支付薪金，籃總已積極想辦法向政府反映。

籃總主席陳瑞添表示：「籃總發出問卷予裁判及教練，收集他們的意見及了解當中的困難後，將向馬逢國議員及相關政府部門包括康文署反映業界的困難，希望大家聯合總會向政府表態會更加有效。」陳主席並指儘管環境很困難，但總會將盡力施行方法，不排除「看看怎樣可幫助他們，或者考慮將來有些費用可以減免。」

據統計，本地約有400個裁判及教練以籃球賺取生計，部份為全職也有兼職。有些教練近日在街場作小組或單對單教授，以幫補收入。陳瑞添表示：「明白全職教練好辛苦，停了幾個月，而總會以往的非政府的贊助收入也因疫情陷入財政困境，也在裁員的邊沿。故希望疫情能盡快減退，令籃運可回復正常。」

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