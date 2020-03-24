愉園驚喜葉卓文　職業路由停課起步

「停課」或許為不少學生、家長、考生和老師帶來不便，但對於愉園今季最大發現、年輕中堅葉卓文而言，「停課」卻為其帶來了機遇，讓今年10月12日才足19歲的他，如願踏上職業足球員之路。文：戴陶蔚

由小學一年級開始，足球便成為「卓文」的成長夥伴，及後在車路士足球學校（香港）的興趣班，與黎培基、伍家揚和林樂賢等，由一起感受足球樂趣，到一起受訓成為青年軍，一起代表「車仔」U18南征北討，到上季一起為車路士足球學校（香港）出戰丙組聯賽，「卓文」笑言過去10年許多東西，都是足球帶給他的，特別是一班一同成長、有着共同夢想的好兄弟。

「足球，帶畀我一班好兄弟」

「我哋幾個『01仔』（指黎培基、伍家揚和林樂賢等2001年出生的球員）由興趣班開始，一齊喺球場『出生入死』，上季合力攞丙組冠軍（車路士足球學校（香港）），可以話一齊經歷好多。」「卓文」道。惟這個「出生入死」的組合，在今個季初出現了一些改變。「我哋開季時一齊簽咗愉園，但我因為要返學（IVE），所以唔可以好似『家揚』同『培基』練得咁足，淨係練到星期六。」「卓文」回憶道。「直至去到11月『停課』，我終於可以練足喇！當時愈練愈開心，但依然冇諗過會有機會出場，仲要係港超踢正選！」談到這裏，「卓文」不禁將雙眼瞪大起來。

話說去年12月1日，愉園主場1比4不敵冠忠南區後，主教練鮑家耀向在看台上為隊友打氣的「卓文」說了這句話：「下場波（12月7日）之前，你要練足啲喎！」「我當時唔識畀反應，只係就咁答咗句『知道』。之後一路行一路諗：『咁講係唔係即係下場畀我踢呢？但下場係港超，仲要對富力，唔會啩？』」之後幾日的操練，「卓文」都被編入正選隊中，他就知道自己的「港超初體驗」快將來臨。

港超初體驗博得好評

結果，「葉卓文」3個字真的出現在愉園作客廣州燕子崗的正選名單上，雖然主隊以2比0獲勝，但出任右中堅的「卓文」，演出卻博得外界好評。「我淨係記得開波嗰陣自己好驚，眼前出現最多嘅係伊高沙托尼。嗰場我哋好快失波，但正因為咁，反而令我愈踢愈放。我唔知人哋覺得我踢成點，如果真係有人讚，都想講番聲多謝，同時要多謝一班隊友同教練，佢哋全場不斷提點我，我先冇咁失禮。」談吐比實際年齡成熟的「卓文」表示，他在家人全力支持下，已於今年1月初「休學」，全心全意去當職業足球員。

由作客富力R&F一役開始，「卓文」搖身一變成為球隊主力，至今為愉園10次正選上陣，「鮑Sir」坦言對這位勤力、具位置感、擅於利用身體條件的年輕中堅寄予厚望。對此，「卓文」表示感恩，多謝「鮑Sir」信任之餘，最想感謝的還有恩師、前港隊後衞陸冠邦：「由加入車路士足校第一日開始，就係『陸Sir』教我踢波，其他防守意識同技術，都係佢好用心咁傳授畀我，足球世界入面，佢就係我老竇！」

5個第一次都關富力R&F事

葉卓文與富力R&F可說特別有緣，去年12月初的港超賽事，第一次正選對富力R&F，至12月尾的「菁英盃」分組賽，「卓文」再一次在富力R&F身上找到「第一次」，而且還不止一個。「呢場波係我第一次踢旺角場、第一次入到禁區助攻、第一次贏波，仲有第一次經歷球隊絕殺，咁啱對手都係富力R&F！完場嗰刻，我哋全隊都開心到痲痺晒，哈！哈！」「卓文」回憶道。