球迷票選英超10大隊長　冠軍係邊個？

英國廣播公司（BBC）最近搞咗個「英超史上10位最偉大隊長選舉」，結果前曼聯中場硬漢堅尼得票最高排第1，排第2位係車路士泰利，神奇隊長謝拉特只能排第3。睇番10名當選者入面，只有謝拉特同排第9位嘅佐敦軒達臣目前為止仲未攞過英超冠軍，如果今季英超唔腰斬，後者今季好大機會創造歷史，所以謝拉特能夠上榜已經充份證明佢嘅成就及江湖地位。

至於堅尼到底贏喺邊？阿仙奴名宿伊恩胡禮就咁講：「佢有一名隊長所需嘅一切，佢唔係每個人都鍾意，不過你唔需要鍾意一個隊長，喺球場上，佢嘅領袖魅力同模範作用令人尊敬。」英超史上入波最多嘅舒利亞就話：「每次同堅尼交手我都會遇到好多麻煩，不過我唔係唯一一個，佢係一位非常出色嘅球員。」

英超史上10大最偉大隊長排行榜

1.堅尼（曼聯）

2.泰利（車路士）

3.謝拉特（利物浦）

4.阿當斯（阿仙奴）

5.韋拉（阿仙奴）

6.高柏尼（曼城）

7.尼曼查維迪（曼聯）

8.舒利亞（布力般流浪、紐卡素）

9.佐敦軒達臣（利物浦）

10.韋斯摩根（李斯特城）