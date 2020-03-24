籃壇抗疫　一人有一個願景

籃球場上有對手，但在疫境下如何能擊敗頑強的敵人？新冠肺炎令很多籃球圈人仕都受到不同程度的衝擊，每個人都難以逃避。包括以教練為職業的，或是擁有多年國際裁判經驗的球證，這陣子的生活都變得靜俏俏下來，但他們仍守着崗位，現在就看看他們對疫情影響籃球發展有何看法，也希望政府能聽到他們的聲音。

甲一球隊滿貫、英華書院教練朱耀明：

「疫情影響很大，完全贊成籃總為一眾教練發聲。現時全部練習都要取消，基本上沒有人幸免，就算想找教練以外的工作都有困難。以我所知，目前大多教練都是靠自己的積蓄『頂住』，但是如今疫情已經超過兩個月，還未有頭緒何時恢復正常，教練們真的很需要幫助。希望籃總發揮影響力，紓緩業界壓力。」

王鏗(資深球證兼珠海學院教練)

「本地籃球賽停頓也是情非得已，疫症下一定是安全至上，這對香港籃球球證的影響主要是收入少了，但又未算是『手停口停』，因為大部份球證本身有正職，我自己本身也在大學工作，而另外一部份球證也屬退休人仕，『吹』比賽是服務為主，收入有限，不是靠這份工作來維生。但個別人仕可能一邊教練、一邊做球證的，壓力會比較大。」已做球證40年並擁有20年國際裁判經驗的鏗哥說。

香港理工大學教練李嘉耀：

「疫情影響相當大，因為全職教練是一份手停口停的工作，頭一個月還能勉強支撐，但三、四個月都是如此，就開始影響日常生活，現在只能找一些籃球以外的兼職維持生計。坦白說，籃總要幫到我們也有難度，這個時勢又不能開班。」

拔萃男書院教練胡國鋒：

「因為我是一名消防員，兼職教練工作，所以疫情影響不算太大。但全職教練手停口停，如果籃總和政府願意幫助大家，絕對是一件好事。不過如果單單支援籃球界，我覺得不夠全面，畢竟其他運動項目同樣面臨困境。」

裘錦秋中學、林大輝中學教練陳翊麟：

「由於學校停課，所有課外活動都要暫停，加上康文署體育館關閉，教練兼職收入歸零。幸好我是全職球員（甲一球隊東方龍獅），仍能維持生活。作為籃球熱愛者，當然希望同行有所保障，令更多小朋友接觸到籃球。但從另一方面想，教練選擇入行時，也應該有心理準備承擔一定風險。」

GMF Sports Academy教練蘇伊俊：

「在疫情影響下，籃球班已經全停，零收入。只能透過網上教學提供有限度訓練，維持學生運動量。但礙於運動要手把手教學，家裏又不可以拍球，始終有一定難度。我當然希望籃總可以幫助各位教練。否則家長不會讓他們的小朋友將來投身籃球事業，就再沒有教練或球員，對多年來建立的籃球文化影響深遠。」

女乙球隊公民教練石紹茹：

「我本來一星期教六日球，每日兩到三班，現在只剩下一對一，或一對二的小班教學，收入減少了三分之二。但我和其他全職教練不同，沒有很大的家庭負擔，加上本身有積蓄，暫時沒有經濟問題。或許因為最近有不少關於教練困境的報導，籃總想鼓勵教練共渡時艱，但實際上很難單靠籃總解決問題，唯有大家樂觀面對，希望疫情快點過去。」