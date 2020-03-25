【東奧押後】李慧詩高齡衝金　備戰計畫再訂

奧運遲一年，運動員又大一年？新冠肺炎疫情在全球擴散，日本首相安倍晉三於周二（24日）與國際奧委會（IOC）主席巴治舉行電話會談後，同意將東京奧運押後一年舉行。此次將是現代奧運124年歷史以來首次延期。

於1987年5月12日出生的「女車神」李慧詩，原本在今年7、8月以33歲再進軍奧運，希望繼2012年倫奧奪銅牌後，再創事業高峰。事實上，實力深厚的李慧詩近年幾乎壟斷場地單車的爭先賽，曾寫下連續20個月神奇不敗戰績，世界排名穩站第一，而在競輪賽亦已取得東京奧運資格，大家對李慧詩衝金的寄望甚殷。

然而，東奧押後一年，意味着李慧詩明年將以34歲之齡，於高手林立的舞台爭標。究竟這個東奧命運怎樣影響香港單車隊？

香港單車總會主席梁鴻德表示：「東京奧運延期一年相信是一個迫不得已的決定，因為賽會籌備多時，延期無論在人力物力方面都會造成一定的浪費。對於單車運動來說，我們當然覺得奧運可以繼續進行會較好，因為畢竟很多運動員獲得多一年的時間，他們無論在能力和戰術方面都會得以提升，對比賽勝負增添未知之數。」

「對於李慧詩來說，一年後她的年紀始終又大一年，必須要制訂適合的訓練方案以保持狀態。」梁鴻德相信香港隊能以積極的態度迎接變化。「現在奧運延期的消息剛定下來，還有很多事情尚未確定，包括比賽是否需要重新計分爭奪入場券。目前疫情尚未減退，相信港隊的訓練、比賽今年應該會繼續受到疫情影響，希望港隊成員在逆境下可以繼續專心努力備戰。」