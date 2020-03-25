德甲再推遲　4月30日前唔會開波

德甲再推遲到4月30日

德國足球職業聯盟周三(25日)凌晨在官方網站宣布，因應新冠肺炎疫情，原定4月2日重開嘅德甲、德乙聯賽再推遲，4月30日之前都唔會開波。

德甲及德乙於本月初煞停，當時說法係4月2日重開，但會喺3月底先作評估，德國足球職業聯盟主席團進行視像會議，認為在現時疫情下，聯賽無法在4月2日重開，並建議再推遲至4月30日才復賽，強調希望能在6月30日前完成賽事，現徵詢德甲、德乙合共36支球隊意見。

自第二次世界大戰以來，德國聯賽首次暫停，目前對於今季安排有2個方案，第1係宣布聯賽結束，按現時排名決定冠軍，第2係賽事取消，不設冠軍，至於歐洲賽席位就按現時排名分配。

各個聯賽及主要錦標最新進展

1.歐聯、歐霸：暫停，歐霸決賽考慮延至6月24日、歐聯決賽延至6月27日

2.英超、英冠、英甲、英乙、蘇超：暫停，考慮6月1日復賽

3.西甲、西乙：暫停，直至另行通知

4.意甲：計劃5月9日重開

5.德甲、德乙：暫停至4月30日

6.法甲、法乙：暫停，直至另行通知

7.荷甲、荷乙：暫停至4月6日

8.葡超、比甲：暫停直至另行通知

9.俄超：暫停至4月10日

10.日職、日乙：目標4月3日重開，亦有可能延至4月18日或5月，周三（25日）開會決定

11.韓職：爭取4月4日重開，球會對3循環聯賽縮短為兩循環存在抗拒

12.美職：4月12日重開

13.墨超：暫停，直至另行通知

14.澳職：暫停，4月22號再決定復賽安排

15.智甲：由3月16日起暫停賽事14日

16.巴甲：延遲開咧

17.巴省聯：暫停，直至另行通知

18.自由盃、南球盃：暫停，暫定5月5日重開

19.挪超：延至4月15日開咧

20.瑞超：暫未有停擺，4月4日開咧

21.阿超盃：暫停，直至另行通知