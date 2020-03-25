疫情打亂球壇秩序　轉會市場驚天改革

新冠肺炎疫情唔單止令世界球壇陷於癱瘓，就連轉會市場亦變得一片混亂。歐洲多數夏季轉會市場都係7月展開(視乎地區)，去到8月底就結束，不過依家各大聯賽連幾時可以踢完都係未知之數，莫講話球季喺7月可能仲未收咧，依家冇波踢嘅情況下，球會連睇辦機會都冇，加上約滿球員嘅處理方案仍未出爐，舊有嘅轉會制度肯定唔能夠維持。

據英國《每日鏡報》報道，國際足協已成立工作小組專責處理疫情下轉會問題，而英格蘭球會亦開會研究對策，其中一個最有可能嘅方案，就係將夏季轉會窗同冬季轉會窗(1月)合併，意味球會由今個夏天開始(開窗日期待定)，可以一直辦理轉會直到明年1月底，畀球隊同球員有更多時間計劃轉會。

事實上，喺轉會前景仍然唔明朗情況下，報道指好多蘊釀中嘅大單交易都被叫停，好似阿仙奴原本計劃以5,000萬鎊賣走無意續約嘅奧巴美揚，但2大買家皇家馬德里同巴塞隆拿都已經暫停所有轉會計劃，令「兵工廠」未能部署下一步行動。

利物浦收購德國前鋒迪姆華拿嘅計劃亦受到打擊，RB萊比錫體育總監高斯治表示，由於疫情對球壇經濟造成極大打擊，喺財政前景不明下將會叫停所有轉會：「所有球會都因為疫情而受到影響，英超球會都一樣，我哋唔知道6個月之後個世界仲一唔一樣。」RB萊比錫係咪會賣走迪姆華拿，將要等疫情穩定後再做評估。