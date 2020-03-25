日職停擺一樣忙　恩尼斯達釀酒都係大師級

現時效力神戶勝利船嘅恩尼斯達，由於日職停擺，現時佢喺屋企做湊仔公，不過，呢位「大師級」中場喺商場嘅活力同球隊上一樣，留喺屋企一樣大把嘢忙，因為小白另一身份係酒莊老闆，擁有多個品牌嘅紅酒，利用家鄉阿爾瓦塞特種植嘅葡萄風行全世界，當年佢加盟神戶勝利船之前，就爆出中超重慶斯威利誘加盟，其中一個條件係購買六百萬支Bodega Iniesta嘅紅酒添！

其實葡萄係恩尼斯達嘅家族生意，小白嘅爺爺同父親早於1990年已經喺人口僅兩千幾人嘅小鎮豐特阿爾維利亞種葡萄，佢喺精於釀酒嘅爸爸耳濡目染之下，當然對釀酒有一定研究。開頭莊園只係以家庭式經營，後來恩尼斯達喺巴塞有名氣兼賺到錢之後就「發大嚟做」，喺2000年由10公頃擴張至120公頃，不過所謂發展，起初都只係聘請鄉下嘅幾十名員工，為家鄉創造就業機會。

品牌出名高質 年產100萬支

去到2010年，小白決定成立自己個人品牌Bodega Iniesta，小白為求品質有保證，葡萄收割到入桶釀造嘅時間規定唔會超過30分鐘，避免葡萄提前發酵，務求釀製一系列最新鮮葡萄酒推出市面，而且酒莊嘅橡木桶使用4次就不再使用，除咗節省酒窖空間，另一方面可以避免葡萄酒流失美味。小白嘅品牌喺2015年年產量已達到100萬支，行銷至33個國家，遠至東亞、北美亦見到Bodega Iniesta嘅身影。

2年前當恩尼斯達宣布離開巴塞後，一度傳出佢轉投中超嘅重慶斯威，其中一個吸引佢加盟嘅條件，係斯威會購買600萬枝Bodega Iniesta的紅酒，價值達3,600萬歐元（約3.1億港元），雖然傳聞吹完就算，小白最終落戶神戶勝利船，但最過癮嘅係，勝利船宣布小白加盟之後，球隊贊助商樂天集團隨即推出優惠，原本喺購物網提供2倍積分優惠，但選購Bodega Iniesta紅酒有10倍積分，外間估計其實係勝利船同小白之間嘅秘密協議。

【專出Signature Wine 「黃金入球」最好賣】

恩尼斯達酒莊出品嘅紅酒，每一支都有特別嘅故事，當中最出名首選係「Minuto 116」，亦都係恩尼斯達可以打開西班牙同國際紅酒市場嘅關鍵。

「Minuto 116」即係「第116分鐘」，呢支酒係以小白喺2010年射入黃金入球以命名，當年南非世界盃決賽西班牙對荷蘭，雙方一直拉鋸，90分鐘互無紀錄要加時，最終恩尼斯達喺完場前4分鐘，即116分鐘一箭定江山，為西班牙贏得史上首次世界盃。當年恩尼斯達酒莊嘅紅酒正準備推出市場，酒莊順理成章以「Minuto 116」命名，因為西班牙人熱愛足球，加上係紀念人民英雄小白射入關鍵波嘅紅酒，一出市場就大受歡迎，到現時為止，都係酒莊嘅Signature Wine。

「瘋狂的心」最hit定情酒

另一款大賣嘅系列係「Corazon Loco」，Corazon Loco係西班牙裔古巴歌手Antonio Machin嘅一首歌名，即係「瘋狂的心」，樽身有紅心圖案，仲寫上「la pasion va por dentro」，直譯係內心嘅熱情。呢支酒係恩尼斯達為咗紀念家族嘅深厚感情而命名，不過，當地好多人用呢隻白酒Corazon Loco White做定情酒，甚至成為熱門求婚用酒，撕低酒嘅招紙寫上畀愛人嘅說話。

【酒莊附設旅館 與小白同枱食飯】

香港球迷又鍾意試酒嘅，其實可以去恩尼斯達酒莊玩吓，小白有同旅遊網站合作，將佢鄉下嘅「小白酒莊」開放畀粉絲體驗，只要入住佢哋嘅旅館，就可以免費參觀酒莊同試酒，一晚價錢只係999港紙，一啲都唔貴，等疫情過咗，大家再出走時可以諗吓！

一晚只需999港元

小白個葡萄莊園，2014年曾經同旅遊網站Airbnb合作做宣傳，邀請一名粉絲去住一晚，恩尼斯達唔單止充當導遊帶該幸運兒遊覽，仲預備豐盛紅酒晚餐，嗰位Fans同小白一家人同枱食飯，真係正到爆。

自此之後，小白酒莊旅館就可以上網訂，根據網站資料，旅館位於酒莊隔離，有濃厚農莊味道，有客廳、飯廳同廚房，可以自己煮飯仔，睡房一張雙人床，而且仲包早餐。住客畀嘅評分都好高，尤其包埋參觀酒莊以及恩尼斯達博物館，仲有得試飲紅酒同食芝士，大獲好評。