【東奧押後】李海恩婚期一推再推

「比起全球醫護人員所要面對的困難，我們的經歷已經算小事，他們都是英雄。」香港單車運動員李海恩回流香港之前，曾經在蘇格蘭任職救護員3年。疫情變得嚴峻，也令她憶起以前在白車工作的日子：「我都想返前線幫手，和他們一起並肩作戰。」東京奧運落實延期也令李海恩的結婚計劃推遲，不過她認為賽會作出了正確的決定：「健康比一切重要。」

隨着新冠肺炎蔓延全球，維持訓練對運動員已經帶來極大挑戰，香港單車隊早前亦試過因為疫情而避走至瑞士訓練。即將與李慧詩一起出戰東京奧運女子爭先賽及競輪賽的李海恩表示，「現時世界上有比體育更重要的事情正在發生。延期的決定有助保護運動員、教練、主辦單位、負責建設場館的建築工人、義工以及觀眾。」

李海恩原定於東京奧運會之後和未婚夫Pete「拉埋天窗」，奧運延期亦令她的結婚計劃順延，她直言：「的確有一點失望。」其實她早於2017年訂婚，卻因為單車把婚禮一推再推，不過Pete一直沒有怨言，反而在她身邊默默支持，令她相當感動：「我們將會一起渡過生命餘下的日子，所以分開只會令我們更堅強面對任何事。Pete一直都很支持我，他一直是我的依靠。」家人全部遠在英國，亦令她擔心不已，「幸好他們的危機意識很強，所以可以撐得過的。即使大家身在5000里外，我們也會互相支持。」

由於體院現時不容許運動員及教練進出至4月8日，Jessica表示目前住在酒店，下周一將重返體院宿舍。目前香港單車隊於將軍澳單車館維持正常訓練，隨著奧運延期，意味著地獄式訓練又再延長多一年，不過Jessica態度一貫正面：「即是又多一年可以令自己進步，變得更快、更強了！」