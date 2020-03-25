車路士球員收超級禮包　韋利安獲准返巴西

英超暫停下，所有球員都被勸留喺屋企入面避疫，雖然英超球員個個都家財萬貫，但車路士仍然擔心佢哋喺屋企「冇啖好食」，最近特別向所有球員速遞一個「超級健康大禮包」，入面有晒多款水果、蔬菜同營養食物，確保球員食得有「營」！

車路士中堅安達斯基斯坦臣女友Katrine Friis，日前喺社交網公開呢個「車仔禮包」，入面有波蘿、香蕉、牛油果、提子、雞蛋、蔬菜等幾十款食物，幾乎成個超級市場搬晒嚟！不過，巴西球星韋利安就未必有禮物收，事關佢已經獲車路士特別批准，飛返巴西同老婆及仔女團聚。由於英國禁止入境條例唔知幾時先結束，韋利安飛巴西後可能好耐都飛唔返嚟英國。

【車仔有「營」禮物包】

提子2盒

紅莓5盒

香蕉1梳

橙4個

牛油果3個

蘋果6個

士多啤梨1板

馬鈴薯1袋

生菜2包

菠菜2包

西蘭花1包

青豆1包

粟米2條

南瓜2個

紅薯2個

紅菜頭2包

波蘿2個

蕃茄1袋

紅蘿蔔1袋

椰菜2個

紅椒2個

洋蔥1個

雞蛋30隻