劍擊隊看奧運延期　蔡俊彥用一年邁向頂尖

東京奧運延期一年。一年，對香港男子花劍隊來說，是不長不短，剛剛好的時間。22歲的蔡俊彥成長一年，從純粹享受奧運舞台的小伙子，變成渴望進步，渴望頒獎台的競爭者。34歲的張小倫原來打算在奧運後退役，一年恰恰是可以承受的範圍。

上月男子花劍世界盃埃及站，港隊在八強刺走韓國，鎖定東奧團體賽資格的同時，附帶3張個人賽入場卷。「我哋得咗啦！」隔著電視螢幕，他們的吶喊擁抱歷歷在目。想不到事隔一個月，世界已經因為疫情變天。

「很好。」是蔡俊彥對東奧延期的第一反應。受到新冠肺炎影響，體育賽事持續停擺，打亂了運動員的部署，宏觀點看，「教練可以制定一整年的訓練計劃，確保運動員發揮應有水準。」回歸個人，他會利用這段時間，改變面對奧運的心態。

年僅22歲的蔡俊彥近年屢創佳績。去年上海大獎賽摘銅，創下職業生涯最佳成績，隨即又在布達佩斯世錦賽勇闖八強，追平港隊歷來最佳紀錄。剛過去的埃及世界盃，除了協助港隊贏得團體賽銅牌，也在個人賽再闖八強，世界排名升到新高12位，超越張家朗成為新晉香港一哥。不過，他仍然自覺實力不足：「我以前覺得，我不是世界頂尖的劍手之一，所以第一次參加奧運，抱著享受比賽的心態就好。」但如今多了一年準備，多了一年成長，「我會盡全力令自己登上世界頂尖，把目標放在奧運個人獎牌上。」月中結束美國集訓回港，蔡俊彥透露完成自我隔離後，會在4月1日回到體院重啟訓練。

大師兄張小倫同樣支持東奧延期的決定：「延期總好過取消，疫情在全球爆發，運動員健康始終是最重要的。」34歲的他原來打算用初登奧運舞台的經歷，為運動生涯畫上圓滿句號。如今退役計劃也要順延。他笑說：「其實影響不算太大，雖然比較高齡，但我可以用經驗和技術彌補。不過延期一年好了，再多一兩年，精神上會有更大影響。」

早前鎖定東奧資格的香港重劍一姐江旻憓，就藉著這次疫情反思奧林匹克精神：「這次疫情，讓我們反思什麼才是最重要的。我覺得奧運不只是四年一次的運動會，還是一種價值觀。希望大家可以用奧運精神齊心抗疫，一年後開開心心，健健康康看奧運。」