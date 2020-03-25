甲組腰斬　晉峰「何Sir」：無奈！

香港足球總會經周一（23日）董事局會議後，決定將港超聯停賽3周。會後足總主席貝鈞奇亦承認，就賽期、場地等條件限制下，將考慮甲組或以下賽事提早完季。季中盛傳來屆有意升班的甲組球隊晉峰，即使近來疫情肆虐仍維持常規操練，惟直至周一（23日）才得悉腰斬消息，總教練何信賢坦言對結果感無奈，又質疑足總為何如斯遲疑才作出決定。

甲組聯賽至今戰至13輪，晉峰以9勝3和1負得30分高踞榜首。季初傳出其班費達超聯水平的600萬，更以半職業化形式營運，季中再簽入2名西丙外援，展現出「升超」雄心。奈何受疫情影響，球隊自1月中對黃大仙一戰後停戰，但仍有維持常規操練，停賽期間又有約戰超聯球會友賽。惟周一（23日）足總傳出腰斬消息後，球隊頓時被迫停操，總教練何信賢受訪時難掩失望之情：「我哋由始至終想『升超』，唔想比賽腰斬，想透過贏冠軍實至名歸咁上。」他指出直至周一（23日）才得悉消息，更只是透過Whatsapp被知會，「何Sir」對此感相當無奈：「足總硬係要拖拖拉拉，拖到依家先講。我哋不斷有訓練，佢有冇諗過我哋？對我哋呢啲，有心透過正規比賽升班嘅球隊好唔公平。」

按照慣例，足總會在每年季尾向甲組球會派發問題，徵詢升班意願。何信賢稱，至今未收到任何跟進指示，並堅稱球隊上下由班主至球員，對爭取升班的決心無變，但他代班主反映意見，假如無法以比賽完成球季，將會感相當失望：「對班主嚟講，投資太大到頭來乜都冇，冇咗獎盃對佢嚟講好似冇咗個鼓勵。」

「何Sir」又透露，球隊在周一仍有操練，但得悉消息後立即叫停，並呼籲球員在家做體能訓練保持狀態。至於一月簽入的2名前西丙球員費利浦薩和卡爾特納，「何Sir」轉述他們對賽季極有可能腰斬感相當沮喪，而球會亦為免他們因回國而染病，將繼續安頓他們在本港酒店居住：「我哋都擔心佢哋嘅健康，要佢哋留喺到住酒店，佢兩個都知道西班牙情況仲差過香港。」他又補充，即使停賽期間球隊仍然保持正常運作，惟礙於腰斬的決定突發且前所未見，管理層仍在斟酌應對方案。