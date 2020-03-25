體院「封關」！仲有佢哋留守

新冠肺炎全球大爆發，香港在「回港潮」下亦新增大量確診個案，加上本港空手道隊有3名運動員先後確診感染，香港體育學院今（25日）午十二時起正式「封關」，至下月8日才會重開大門，期間留守運動員不能離開體院範圍，變相隔離兩周。「有入無出」的政策讓部分非奧運項目的運動員趕在死線前離開體院，但仍有為數不少的運動員選擇留守，相信體院環境安全，適合繼續訓練，亦有運動員表示希望留在宿舍但被拒要回到家中抗疫，暫停練習。

香港乒乓球「一哥」黃鎮廷指會在周三死線前趕回體院訓練，「可以在體院範圍內自由活動，總比在外面好，只是不能外出而已。」他笑謂能夠訓練，甚麼都能撐得住。乒乓球隊上周被要求在家中自我隔離，再加上國際奧委會和東京奧組委周二宣布東京奧運落實延期至2021年舉行，「阿廷」指打亂了訓練計畫，亦要重新部署比賽，乒乓球隊在東奧取得七張入場券，是乒隊參與奧運史上歷來最多，「阿廷」認為延期決定合理，「但遲一年總比取消好，健康要緊。另一方面就是我已經29歲，應該是最當打的時間，若果要再等四年才可以參加奧運，我的體能各方面都可能有所下滑。」

競步「準奧運代表」程小雅亦表示會留在體院，「對我來說，體院是最安全的地方了，留在體院可將備戰計畫的影響減至最低。」現時她會繼續專注訓練，靜待有關安排。對於嫁到日本、有「半個主場」的「小雅」來說，能夠在今年踏上奧運舞台是個終極夢想，但她也認為延期決定合理，「其實也是預料之中，如果在今年如期舉行的話也真的很危險，畢竟我認為健康和安全才是首要的考慮因素。」她補充，據國際奧委會指賽事將可能會在2021年的春夏季前進行，屆時競步項目的地點便有可能由原本的北海道札幌，因未完全溶雪而改為東京或其他地方進行，有利她備戰。

「空手道兄妹」的哥哥劉知名指，曾向總教練表示希望能夠留在體院養傷，但他在十二時的死線前被告知要離開，「因為我之前受了傷，所以得知封關時我選擇了留住體院希望可以做治療，但最後有關方面說肺炎相關人士才可以留下，所以我都要回家了。」空手道隊3名運動員李振豪、曾綺婷及周家謙，早前在法國集訓回港後，先後確診患上新冠肺炎，劉知名表示自己因傷留在香港，未有與三人接觸，同房亦非空手道運動員。他向記者說明之前空手道隊在體院內接受隔離的情況，「之前有隊友隔離時，全日都要留在房間內，一日三餐都由舍監送到門外。」他指目前仍有隊友要留在體院內，不能離開房間，但未清楚接下來兩周的安排是否一樣。

「跳高女神」楊文蔚則選擇離開體院，她在社交網站上表示離開的兩周惟有「Home office」，同時寄望大家都能平安健康。另有非奧運項目運動員向本報表示，假若選擇留在體院亦不能使用設施訓練，「之前跟我們說只有奧運項目的運動員留低，才可以使用體院的設施，所以留在入面都沒事可做。」亦有亞運項目的運動員指收到教練的訊息指，亞運及冬季奧運項目的運動員都強制不能留在體院。

體院社區關係及市務總監李忠民表示，截至昨晚，有9個項目約110名運動員及40名教練留守在體院。