【東奧押後】香港8年一牌方程式遇魔咒

「風之后」李麗珊96年歷史性為香港贏得首面奧運金牌，8年後於2004年雅典奧運上，乒乓孖寶李靜、高禮澤奪得了男雙銀牌；2012年李慧詩勇奪競輪賽銅牌，巧合地又是一個8年；更有趣的事三面奧運獎牌都有「李氏」運動員。

2020年相距又一個8年，香港「8年一牌」的幸運方式程本身已經啟動，李慧詩贏盡世界盃更令人盼望着奧運頒獎台上飄起區旗的畫面，但人算不如天算，新冠肺炎疫情要將2020奧運推遲。

一次是偶然，兩次是巧合，第三次就是天注定，「日本與奧運」這兩個元素結合，從過去歷史顯示就形成魔咒，特別是40 年的大魔咒，第一次東京停辦奧運會是在1940年，因為第二次世界大戰的爆發，同年在札幌的冬季運動會都宣告取消；在1980年的莫斯科奧運，當時美俄處於冷戰狀態，美國率先抵制了奧運會，日本代表團支持美國，同樣缺席該屆奧運。

今年2020無戰爭卻有「疫」戰，歷史性第一次因病毒疫情而無法如期舉行。是巧合？還是天意？安培晉三話東京奧運推遲最多一年，但確實日期未公布，最終會延半年、9個月還是推到明年夏天？有待分曉，香港「8年一遇」的幸運方程式仲可以work嗎？