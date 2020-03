新冠狀肺炎疫情不斷擴散,「菁英盃」、「足總盃」及港超聯賽事在迫不得已的情況下,以閉門方式進行,避免人流聚集造成交叉感染。

「Football without fans is nothing」,沒有球迷,再精彩的賽事也變得失色,但球迷對球隊的支持,即使怎樣困難,也不易阻擋得到。上周「足總盃」半準決賽賽事,將軍澳運動場雖然仍是觀眾席空空如也;然而,球場外圍傳來陣陣的打氣聲「We the South……We the South」,縱使賽果不似預期,球迷的支持是始終是冠忠南區走出低谷的最大動力。

港超聯能否在短時間內重開,並不是我們能夠控制得到,但重整旗鼓,再次發放正能量,是球隊上下都可以做到的。

冠忠南區足球會