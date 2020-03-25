固執定倔強？陸平中唔再做「魚蛋」！

你會如何形容陸平中的性格？很多球迷可能會將這位和富大埔門將的名字，與「固執」兩字掛鈎。這些印象可能建基於，他在去年對理文的銀牌4強賽，即使受傷也想「死頂」踢下去。但凡事總有兩面，用「倔強」來形容陸平中，也許更為貼切。

圖/文：黃雋謙

去年的「Boxing Day」，陸平中沒有拆到一份禮物，換來的是在銀牌4強對理文一戰，因與對手一下碰撞，重創外側及後十字韌帶。也許球迷還記得，當時「平中」在場上受治理近10分鐘，幾次嘗試堅持繼續比賽，但最後都難忍痛楚被迫退下火線。「因為係倒戈，同埋之前場聯賽對佢哋又係輸波（去年12月1日，理文4比1勝大埔），所以真係好想踢落去。」站起，跌低；再站起，又再跌低，來回了好幾次，就連球迷甚至對手也勸他及早離場，他都想咬緊牙關撐落去。

「我個人一直覺得，唔好講唔得，直至你真係畀埋條命都唔得，先好舉手話唔得。」賽後他接受檢查，得出2條韌帶撕裂程度達2至3級（全斷為3級），但當時他想到的，只有未完成的比賽：「之後都喊得好厲利，因為覺得好唔抵。」他自命是性情中人，落場就如奉獻生命，誓死不休。

事實上，以「性情中人」來形容陸平中的確十分貼切。還記得他前季效力理文，季初對東方龍獅一仗末段，勇救對手的必入球為球隊奠勝，他事後怒喝卧地的勞高一幕，球迷至今仍印象深刻。同季護級大戰對流浪，臨完場失波導致球隊失分，賽後哭成淚人展現他對比賽的執着。上季效力資源匱乏的凱景，全季共93顆失球，基本上從網中撿球的次數還多過撲救。「最深刻係對傑志輸1比8，嗰場波之後真係頂唔順，即刻買機票去旅行散心，嗰陣真係有一刻質疑過自己：踢波好似真係唔啱我。」

據稱陸平中有個綽號叫「魚蛋」，他透露這個名稱的由來，是來自以前認識的一位師兄。該位師兄球技欠佳，每次比賽都被對手「話過就過」。但就有一次，他對一位輕視自己的對手作出完美剷截，事後更威風凜凜道出：「你唔好當我魚蛋！」自此，「不做魚蛋」的精神便成為「平中」踢足球的理念，甚至在3月對理文的「足總盃」首圈賽事發揮出來。

大埔是役與理文鬥足120分鐘仍未分出勝負，「平中」在加時最後一刻入替擔當撲12碼重責。又是理文，又是盃賽，但今次他沒有再做「魚蛋」，勇救對方2球12碼，助球隊進身8強，事後他擺出叫眾人冷靜的手勢，猶如一吐污氣。常言道「邊度跌低，邊度起番身」，陸平中今季的高低起跌，正好是和富大埔的寫照。10場不勝的低谷，歷盡艱辛；「足總盃」連挫理文及冠忠南區勇闖4強，吐氣揚眉。雖然他們最終在準決賽不敵富力R&F，但過程中球員展現出無比鬥志，雖敗不辱的表現足以贏盡掌聲，浴火重生的「綠戰士」，只會愈戰愈強。

【陸平中檔案】

年齡：25歲

位置：守門員

身高：1米88

體重：77公斤

現效力球會：和富大埔

曾效力球會：屯門、元朗、理文、理文流浪、凱景

今季上陣次數：11場

大埔正選門將感激「阿Sir」支持

陸平中今季加盟和富大埔，正式坐穩球隊「1號龍」的地位，他感謝自數年前開始，一直牽引着他的球隊總監馮凱文，以及守門員教練董浩然：「其實好多謝『馮Sir』一直都睇住我，當然仲有『董Sir』。可能只係一個表情，就知大家諗緊乜，佢哋百分百信任我，令我表現穩定咗好多。」

他還特別提到已離隊的前主帥郭嘉諾：「季初傳過有一位中華台北門將會嚟，不過『嘉諾Sir』同我講唔好諗咁多，集中喺訓練同比賽就得。」傳聞中的「寶島」門將的確沒有來，卻來了一位巴爾幹門神，「平中」認為古斯美的加盟，以及與另外兩位門將錢兆琛和何銳之間的競爭，絕對有鞭策自己的作用，驅使他變得更強。