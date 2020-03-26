中超各隊聯合包機接外援返中國

中超喺疫情影響下雖然暫時未知幾時重開，但各隊已經開始商討點樣令外援盡快安全返回內地。據內地傳媒報道，有建議中超球隊聯合包機，喺國外一個相對集中嘅城市，將外援同外籍教練一齊接返中國。

之前半數以上嘅中超球隊，好多轉咗去杜拜同阿布札比等地操練，部分原本備戰亞冠盃，但由於亞洲足協延遲亞冠同亞協嘅比賽，加上中超開咧唔成，球隊當時考慮內地疫情，基本上容許外援各自返自己國家回家休息。

目前，中超嘅外援部分喺南美洲，FC上海嘅奧斯卡杜斯山度士同FC廣州嘅保利尼奧喺巴西屋企，上海SP嘅祖雲尼摩蘭奴就返咗哥倫比亞。另外，上海SP外援艾杜倫迪喺法國，FC上海前鋒阿拿奧杜域就身處奧地利。

由於疫情變化令各地入境政策同國際航空轉機政策問題，外援返回中國開始變得麻煩，所以各中超球會開始諗計點樣接番外援返中國，現時考慮嘅其中一個方法係聯合包機，將所有外援同教練接番中國。

不過，要解決嘅問題係，首先要揀一個大家都認為較集中嘅城市，而且各外援同外籍教練喺出發前同抵達後，都要安排先做核酸測試同埋做好晒防護，跟住仲要隔離，保證所有人安全，而且依家係非常時期，喺唔同地方申請同審批都可能好複雜，唔係有錢就大晒。