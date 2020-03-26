東奧餘下資格何去何從 港將還有一線生機？

東京奧運延期一年，對已經鎖定入場券的運動員來說，有好有壞；但對還在爭取入圍的運動員而言，卻是一個問號。畢竟目前已落實的資格僅得57%，餘下43%何去何從？一眾處於東奧邊緣的港將，衝奧死線會否延長一年？

國際奧委會（IOC）曾在上周發表新聞稿，指目前已落實57%資格，由於近期資格賽幾乎全數延期或取消，IOC會與各國際體育組織商討如何決出餘下43%席位，當中包括三大準則：第一，已經落實的資格，繼續屬於相關屬會和運動員；第二，優先採用既定的資格賽，決定餘下名額；第三，依據運動員排名、往績或指定賽事成績定奪。倘若東奧資格規則有變，IOC會在4月初公布。

按照上述準則，香港已經獲得的30張東奧入場券，仍然屬於香港，運動員毋須擔心重新爭取資格。至於尚未確定的資格，雖然因疫情延期或取消的資格賽，短期內勢難復賽或重新舉辦，但如今東奧延期一年，IOC大可延長積分周期，相信會是最公平、合理的做法。

以香港羽毛球隊為例，本月中全英羽毛球公開賽結束後，世界羽聯暫停多項東奧積分賽，導致運動員在4月26日東奧積分周期截止前，再無比賽爭取入圍。按照東奧資格規則，單打方面，若一個國家或地區有2名或以上運動員排在前16名，就能獲得2個參賽名額，否則只有一人可獲資格。香港男單代表李卓耀目前排在18位，與16位的丹麥球手只差2130分，由於前面還有排名第8的師兄伍家朗，若積分周期截止日不變，勢與東奧擦肩而過。

拳擊、七欖、田徑也面對類似困境。香港「神奇小子」曹星如在亞大區資格賽失利後，原本計劃在5月世界遺材賽背水一戰，惟賽事難逃取消命運。香港男子七欖隊在亞洲區資格賽屈居亞軍，同樣需要跌落今年6月的世界遺材賽，但主辦國法國疫情嚴峻，勢難如期舉行。香港「欄后」呂麗瑤亦處於入圍邊緣，無奈因多項積分賽延期衝奧受阻。

若IOC能在疫情受控後，恢復不同項目餘下的資格賽，並順延積分周期，一眾處於東奧邊緣的港將就有一線生機，繼續朝著奧運夢進發。不過，一切仍然有待IOC官方宣布。