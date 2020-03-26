殘奧推遲　余翠怡：心情輕鬆晒

東京奧運在新冠肺炎疫情在全球蔓延下宣布延期至2021年，而原定緊接在奧運後上演的殘奧運亦難逃延期命運。

國際奧委會在周二（24日）宣布延期東京奧運一年，已經代表香港參加四屆殘奧的「輪椅劍后」余翠怡表示，輪椅劍擊隊的訓練亦隨體院「封關」和殘奧延期而暫停14日，她表示現在明確知道延期決定，心情反而變得輕鬆穩定，能夠有多一年時間去備戰，「其實大家都能預料到奧運會要延期，沒有擔心過會取消，但之前一直未有正式的延期通知，好多訓練安排都難以落實，訓練心情亦受疫情影響。」她指現時會留在家中做一些核心肌肉訓練和帶氧訓練來保持體能，做好每一天的訓練，調整到最好狀態。

已取得足夠奧運積分出線的「翠怡」指自己已第5次參加殘奧，心情未有特別緊張或興奮，年紀漸長亦更覺健康體魄的重要，「我覺得保護運動員、工作人員和所有人的健康比起比賽更加重要，希望香港人會齊心一起打贏這個疫情！」她不忘呼籲市民盡量少出街，減低感染機會。受疫情影響，輪椅劍擊最後一站的巴西世界盃和亞洲錦標賽都取消了，身為國際輪椅劍擊運動員委員會主席的「翠怡」，希望爭取復辦一些已取消的比賽，幫助一些邊緣或未夠積分的運動員。

同樣穩奪殘奧資格的硬地滾球運動員何宛淇亦相信延期一年是最好的決定，她目前正與教練團隊商討重新調整訓練大綱，「原先的訓練計劃會將狀態在九月殘奧舉行時推到最高峰，延期一年要再調整計劃和心態，但也會把握這個機會去找出自己的優勢和弱點，加上健康身體，發揮得更好！」

東京殘奧原訂於今年8月25日至9月6日舉行，將會有22個競賽項目，預計超過4000名運動員參加。