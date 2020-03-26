反應慢累事！土耳其拳手「中招」鬧爆IOC

一波未平一波又起！國際奧委會（IOC）對東奧是否延期的決定猶豫不決，最終在多個國家表示杯葛的威脅下，日前宣布將今年7月的賽期推遲，然而日前三名參加完東奧歐洲區外圍賽的土耳其拳擊選手確診感染新冠肺炎，IOC即被炮轟，被批評未有在疫情期間叫停賽事。

據土耳其拳擊聯會消息，三名確診的成員包括兩位拳手及一名教練，三人回國後被檢測呈陽性，目前恢復狀態良好。

今次東京奧運拳擊項目歐洲區外圍賽，原定本月14至24日在英國倫敦舉行，共有45個國家地區超過300名拳手爭逐77個奧運資格，但開賽三天後就叫停，然而土耳其拳擊聯會主席庫塞伊諾夫強烈批評IOC反應過慢，導致其三名成員染上病毒；事實上歐洲拳擊聯會早已認為比賽不應該進行。

同一時期，英國政府對多項大型活動未有限制，而羽毛球全英賽亦如期於3月11至15日在伯明翰舉行，但賽後有五名出席全英賽的人士被確診，包括印尼隊教練、中華台北隊的一名陪練及三名丹麥觀眾。

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