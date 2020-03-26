財政崩潰！英超球會要求延遲出糧

新冠肺炎肆虐之下，英超停擺，各大球會「腳停口停」收入大減，陷入敗政危機。英國《每日郵報》爆料，指英超及其他級別聯賽球會都提出延遲出糧，甚至減薪、裁員。英超賽會將於4月3日開大會，商討延遲出糧嘅可能性。

英超最快都要5月先至有機會重開，球會自3月初賽事暫停後，門票收入變零，甚至需要「回水」，退回季票款項畀球迷。最大鑊係面臨失去7.5億鎊(約69億港元)電視轉播費收入，英超球會現時惟有勒緊褲頭，想延遲出糧畀球員。

據悉，英超賽會同球會將展開會談，以及同球員商討，希望延遲出一半人工，減輕球會財政負擔，等聯賽重開後，嗰一半人工會補發番，總之就有拖冇欠。事實上，球員薪酬一向係球會最大出支，例如曼城2017至18球季球員人工支出達2.6億鎊，利物浦更加達2.63億鎊，兩隊球員人工同樣佔收入超過一半。豪門財力比較雄厚，短期尚且頂得住，但紐卡素等中小型球會，就陷入水深火熱之中。

英超球星身家豐厚，延遲出糧可能對日常生活影響唔大，但有傳連球會職員都面臨延遲出糧，對呢班一般打工人，打擊就非常大。

英冠、英甲、英乙球會同樣出現財困，英冠榜列斯聯計劃要求球員暫時減人工，班主拉迪沙尼表示，近5場主場賽事延期之下，已冇咗250萬鎊門票收入，令球會財政受到好大壓力。

伯明翰更加成為第一支要求延遲出糧嘅英冠球隊，周薪超過6000鎊嘅球員未來4個月都要減人工。英甲及英乙球會亦要求球員延遲出一半人工，可見今次新冠肺炎令英格蘭球會齊攬炒。