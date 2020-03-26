捐800萬抗疫！費達拿爭溫網仲要等

新冠肺炎疫情未見緩解 ，6月上演的溫網好大機會延期或取消。一早為備戰這項草地大滿貫的「瑞士天王」費達拿，同時宣布捐款100萬瑞士法郎(約800萬港元)，希望為國家盡一份力量。

繼上週法網宣布延賽，溫網組委會日前亦發出聲明指出，將會於下週召開緊急會議，很大機會推遲或取消溫網，賽會強調不會閉門作賽，而今年的賽事定於6月29日至7月12日舉行，由於英國疫情嚴峻，改期可謂事出必行。不少體壇巨星都伸出援手，一向是「nice man」的費達拿與妻子米爾卡向受影響的瑞士弱勢家庭捐贈100萬瑞士法郎，他在Twitter寫道：「希望有更多人幫助受疫情影響的家庭，共同克服這場危機。」

明年將屆40歲的費達拿，正向著單打金滿貫的目標進發，但如今奧運會推遲一年，自身的體能狀況難免下滑，金牌花落誰家將再增變數。

此外，東京奧運會延期令運動員需重新調整備戰安排。網球男單一哥祖高域表示遺憾，但仍會尊重賽會安排。

塞爾維亞名將祖高域在今個賽季保持18場不敗，曾揚言奧運金牌是他重要目標。對於賽事延期，他在社交平台上秀出寫著「TOKYO 2020」的球鞋，同時寫道：「去年在日本拍下這張照片，很難過奧運延期了，但為了所有人的健康著想，我相信這是正確的決定。讓我們期待2021年的東京奧運吧。」

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